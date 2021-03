Klíčovým bodem ze seznamu je „šestka“. Už před sezonou 2020/21 byla po zkušenostech s koronavirem do soutěžního řádu vložena formule, že postupy a sestupy mohou být určeny, pokud se odehraje alespoň 51 procent všech zápasů.

Další body desatera pak pravidla upřesňují.

Předně se po restartu začne neodehranými zápasy z podzimu. Třeba v olomouckém okrese původně zvažovali myšlenku, že by nedohraná čtyři podzimní kola „odstřelili“ a začalo by se podle původně plánovaného itineráře.

„To ale bylo v době, kdy jsme věřili, že by se odehrálo celé jaro. Když bylo jasné, že to nepůjde, tak jsme tu myšlenku opustili,“ řekl už před časem sekretář OFS Olomouc Lukáš Bartoň.

Zatím není jisté, kdy se začne, ale jisté je, kdy se skončí. Sezona se nebude natahovat do prázdnin, takže tabulky musí být uzavřeny do 30. června, respektive zápasy by se neměly hrát po neděli 27. června.

Za odehrané zápasy budou považovány i ty kontumované, na druhou strany duely mužstev, které by hygienická stanice poslala do karantény, se kontumovat nebudou.

Když mužstva nebudou mít stejný počet odehraných utkání, použije se k určení pořadí koeficient. Počet bodů se vydělí počtem zápasů.

Aspoň tři týdny tréninku

„Myslím si, že je dobře, že na to bylo pamatováno a že je to regulérní. Pravidla byla stanovená před začátkem sezony, teď by se do nich především nemělo sahat,“ říká trenér divizního HFK Olomouc Jiří Derco.

Ten uvítal i záruku, že před ostrými zápasy dojde na tzv. „inkubační dobu“ pro přípravu.

„Individuální trénink a ten fotbalový na hřišti jsou rozdílné věci. Rozhodně budeme potřebovat potrénovat,“ míní zkušený kouč.

A jakou dobu by pro své svěřence potřeboval?

„Ideálně tak měsíc, minimum aspoň tři týdny. Kdybychom na to šli z voleje, bylo by to sice pro všechny stejné, ale myslím si, že by jen přibylo zranění,“ řekl Derco, který už se na restart těší.

„Je jasné, že teď to nejde, v době, kdy na tom země není dobře a umírají lidé. Ale chybí nám to samozřejmě všem,“ říká.

„Myslím, že bychom měli především hledat cesty, jak umožnit bezpečně sportovat nejen dospělým, ale hlavně dětem. Třeba tak, že se budou stále testovat. Teď během lockdownu mají funkcionáři dost času na přemýšlení, tak věřím, že něco vymyslí,“ uvedl.

„Věřím, že nakonec soutěže opravdu z té větší poloviny dohrajeme,“ dodal.

DESATERO FAČR K RESTARTU SOUTĚŽÍ

1. Přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.

2. Plošné zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021

3. Restart začne dohrávkou podzimní části soutěže.

4. „Inkubační doba“ pro přípravu před restartem

5. Ročník skončí 30.6.2021.

6. Pro regulérní ukončení je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži.

7. Hraje se maximální počet utkání, která dovolí opatření.

8. Za odehraná utkání se považují i ta kontumovaná. Utkání klubů v karanténě se však nekontumují.

9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.

10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.