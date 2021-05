Hrát se bude ale na spoustě míst už v pátek. To je případ divizních celků na Hranicku. Všechovice hostí od 17.15 Bystřici pod Hostýnem. Adept na postup do třetí ligy SK Hranice zase přivítá od 18 hodin Nový Jičín.

Na Přerovsku se v pátek do hry dostanou také fotbalisté Beňova. Ti hostí od 18 hodin Horní Moštěnici a po pauze by měli být takřka kompletní. Po pauze přišli pouze o útočníka Davida Chudu, který získal angažmá v Rakousku, nebo o Tomáše Kytlicu, bojujícího o místo v Holešově.

„Jinak kádr zůstal tak, jak by měl. Čekám, co se naskytne z ročníku 2002 v Přerově. S některými jsem předběžně domluvený. Uvidíme, jak dopadne letní příprava a co se bude dít po prázdninách,“ prozradil trenér Beňova Pavel Hošek.

Šlágrem víkendu pak bude v Kozlovicích nedělní souboj elitního celku divize s tradičním účastníkem krajského přeboru. Potrápí Želatovice favorita? Toto utkání by se mohlo dočkat i pěkné fotbalové kulisy.

„Zahrádka je normálně otevřena, to je veřejný prostor. Vstupné vybírat nebudeme. Pokud bude návštěvníky kontrolovat hygiena, musí mít potvrzení dle platných nařízení,“ uvedl předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

Některé týmy se zápasovým restartem stále vyčkávají, například Ústí hraje až příští pátek 4. června doma proti Fulneku (od 17.15).

Vybraná přátelská utkání mužů: Tatran Všechovice – FK Bystřice pod Hostýnem (pátek 17.15), FC Beňov – TJ Sokol Horní Moštěnice (pátek 18.00), SK Hranice – FK Nový Jičín (pátek 18.00), TJ Sokol Tovačov - FK Brodek u Přerova (sobota 16.00), FK Lipník nad Bečvou – FC Želatovice (sobota 17.00), FK Kozlovice – FC Želatovice (neděle 16.00)

Kdy mohou diváci na fotbal?

Maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení nesmí být vyšší než 1000 osob, s tím, že:

a) všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky,

b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

c) se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.

Opatření:

osoby splňují podmínku:

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Zdroj: NSA