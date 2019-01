Plzni schází nadšení i herní klid. Uzdraví se proti Spartě?

Na otázku, jestli Plzeň v utkání s Jabloncem nestíhala, protože se dlouhodobě opírá o celou řadu třicátníků, trenér Pavel Vrba odpověděl stručně: „Nemyslím si.“ Jenže právě to by nezasvěceného pozorovatele, který Viktorii třeba viděl poprvé v sezoně, mohlo napadnout. Kozáčik, Hubník, Limberský, Hořava, Petržela… Co jméno, to léty prověřený pojem. Fotbalová jistota. Ale právě ty zklamaly – a ne poprvé.

„Syndrom“ těžkých nohou vyústil v druhý debakl (0:3) v řadě na venkovních hřištích. Mohla za to skutečně únava? Spíše ne, vždyť předchozí střetnutí s CSKA Moskva v Lize mistrů absolvovali Plzeňští celých pět dní předtím. Času na odpočinek tak bylo dost. Nemocná Viktoria To ostatně Deníku potvrdil i někdejší reprezentant Martin Frýdek. Jeho syn, jmenovec a záložník Sparty, zítra přijede do Doosan Areny jako soupeř. „Z vlastní zkušenosti vím, že vždy raději hrajete, než trénujete. Plzeň navíc letos ani nefigurovala v žádných pohárových předkolech, žádnou únavu by tak cítit neměla,“ myslí si. Ani dva jeho góly Plzni na vítězství nestačily. Krmenčík: Cítím hořkost Přečíst článek › Co proto plzeňskému „pacientovi“ diagnostikovat? Příznaky jsou poznatelné lehce. To, s čím na ruský velkoklub vyrukoval, mu v domácí soutěži chybí. Hlad, nadšení, motivace.



Samozřejmě, nedá se hovořit o bezvýchodné krizi. Plzeň stále okupuje třetí příčku se ztrátou pouhých tří bodů na první Slavii. Jenže kdo viděl zápasy se sešívanými či na severu Čech, ten ví. Potíží je, že o herním klidu fanoušky nepřesvědčily ani dosavadní výhry. Kanonáda proti Mladé Boleslavi, povinné body na Dukle… A pět zisků v poměru 1:0, z nichž většina byla doslova vydřená.



Existuje lék? Ano, Pavel Vrba musí své borce přesvědčit, že Liga mistrů opravdu není prioritou. Jistě, do Plzně přijede Real Madrid, fanoušci se budou dmout pýchou, fotbalem bude žít celá republika… Ale zásada „nejprve práce, poté zábava“ zde platí víc, než kdy jindy.



S herní „rehabilitací“ začne Viktoria proti nejtěžšímu možnému protivníkovi. I pražská Sparta nezačala zrovna snově, s přibývajícím časem ale křivka její suverenity strmě stoupá. Sparta srší energií „Letenští se nastartovali vítěznou řežbou na Baníku. Když se nedaří, nepřidá to nikomu, s body ale postupně přichází i dobrá nálada,“ přitakává Frýdek.



Sám jakoby při pohledu na současnou Spartu pookřál. „Situace se lepší. V takovém prostředí si můžete dovolit už i nějakou srandičku. Platí to od vrchu až po samotný mančaft,“ tvrdí. Viktoria v úvodním zápase Ligy mistrů remizovala s CSKA Moskva Přečíst článek › Nemůže být ale současný stav Pražanů zrádný? Bookmaker Tipsportu Petr Urbanec podotýká: „Sparta se cítí v pohodě, nic velkého však zatím nezvládla. Zato Plzeň bude po minulém nezdaru pořádně naštvaná a hladová.“ I Frýdek je názoru, že výběr Zdeňka Ščasného nečeká jednoduchá práce. „Viktoria se zvedne,“ věští. „Celkově očekávám hezkou a útočnou hru. Kdyby navíc padl brzký gól, fotbalu by to jen a jen prospělo.“ Už zítra se rozhodne, kdo s koho. I přes těžší stádium fotbalové „virózy“ by totiž v Plzni měli vědět, jak si s podobnou situací poradit. Zkušeností na to mají dost.



A to i přesto, že budou čelit Spartě, s níž se po delší době zase musí počítat. Vrba po remíze Plzně s CSKA: Zápas ovlivnil gól v úvodu druhé půle Přečíst článek ›

Autor: Šimon Sedlařík