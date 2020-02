Právě o tom krátce před prvním utkáním jarní části proti Liberci poreferovali na svém oficiálním instagramovém profilu sparťanští ultras. „Vzhledem ke spekulacím, které se v posledních dnech objevují napříč všemi komunikačními platformami spojenýmise Spartou a často jsou zavádějící a nezaložené zcela na pravdě, vydáváme následující prohlášení,“ píše se v první části textu.

Záhy je jasné, o co především šlo. „V průběhu zimní přestávky byla po mnohaleté snaze fanoušků konečně zahájena konstruktivní jednání mezi zástupci ultras a vedením Sparty v otázce přesunutí domácího sektoru,“ pokračují ultras.

Zatímco nyní patří sparťanským kotelníkům, jak uvádí plánek na oficiálních klubových stránkách, sektory D45 – D48 a H37 – H40, které jsou situovány směrem k rohu za jednou z branek, do budoucna by mohla přijít změna. „Výsledkem je varianta, při které se klub zavázal, že od nové sezóny bude náš sektor přesunut na důstojnější místo - za bránu, kde nám bude patřit většina jižní tribuny,“ uvádí fanoušci s tím, že momentálně nejsou zatím k dispozici žádné konkrétnější informace.

V reálu by to znamenalo rozšíření prostor pro vlajkonoše domácích. Změny se ale každopádně nedotýkají jarní části letošního ročníku, do nějž tak fotbalisté i fanoušci vstoupí za stávajícího stavu.