Kde se tato ambice vzala?

Vloni jsme vyhráli a cítili jsme, že tohle může být tým, který může navázat na to, co před námi dokázalo vybudovat spoustu skvělých hráčů, Bican, Plánička, pak velcí trenéři jako Cipro, Jarolím. Víc než jedno století něco tihle lidé střádali a my jsme teď dokázali na ty dresy přidat druhou hvězdu.

Jste dojatý?

Pro mě je to strašně emotivní. Ty dvě hvězdy už tam budou napořád.

Třeba ne…

Nebo minimálně na deset let, než přijde třetí.

Můžete porovnat poslední dva triumfy v lize?

Tenhle je cennější.

Čím?

Tím, co všechno nás v sezoně postihlo. Koronavir, ale ten postihl všechny. Těžká zranění hráčů, hlavně Hovorky a Olayinky, odchody klíčových kluků, to by zamávalo s jakýmkoliv světovým mužstvem.

Je pravda, že se mužstvo hodně změnilo. Kde se vzala jeho nová síla?

První vlna odchodů přišla už v létě – Deli, Ngadeu, Stoch, Zmrhal, pak Král, následovali Souček, Škoda, Hušbauer. Navíc jsme byli jediný český tým v Evropě, hráli jsme Ligu mistrů. Naštěstí to zvládli noví hráči.

Vyzdvihl byste některé?

Někdy jsem až dojatý, když vidím Davida Zimu, Petara Musu, Lukáše Provoda, jak se v takhle těžkých zápasech snaží nahradit kluky z reprezentace, kteří šli hrát do velkých lig. Strašně si toho vážím.

Podepsaly se změny na vstupu do jara? Měli jste náskok šestnáct bodů, ale ten postupně spadl až na šest.

Bylo to znát. Ale po koronavirové pauze jsme se zvedli. Už jak jsme do toho vstoupili, říkal jsem, že když uděláme Boleslav a nejbližší soupeře, tak se to může povést. A my měli po třech zápasech devět bodů, ukázala se naše pracovitost.

Rozhodla o titulu vaše precizní obrana?

Snažíme se hrát komplexně. Za poslední dobu nám odešlo hrozně nositelů bodů jako Škoda, Stoch nebo Hušbauer. Nejsme v situaci, kdy budeme dávat v každém zápase dva a víc gólů, víme, že je hlavně nesmíme dostávat. Velký rozdíl je hlavně v brankáři Ondřeji Kolářovi, který nás v několika momentech v sezoně podržel, k němu obránci Coufal, Bořil, Kúdela, kteří jsou tu déle.