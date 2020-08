Tomáš Souček v Londýně nadchl. Nejen svými výkony, ale i svými brankami velkou měrou přispěl k tomu, že se West Ham vyhnul hrozbě sestupu a zachoval si prvoligovou příslušnost i pro následující ročník.

To také znamenalo, že se jeho hostování změnilo v přestup, přičemž Slavia z celé transakce vyinkasuje v přepočtu více než půl miliardy korun. A další obnos možná na trase Londýn – Praha na sebe možná nenechá dlouho čekat.

Britský Independent totiž přišel s informací, že se West Ham poohlíží po dalším fotbalistovi oblékajícím červenobílý dres. Tím je obránce Vladimír Coufal. Krajní zadák je v kolébce fotbalu velmi žádaným zbožím, protože kromě „Kladivářů“ padl do oka i vedení Southamptonu a Brightonu.

Česká kolonie

Jak píše Independent, má Coufal ve Slavii ještě na rok smlouvu a mohl by být dostupný za částku mezi dvěma a čtyřmi miliony liber. V nedávno skončené sezoně, která Slavii přinesla mistrovský titul, odehrál sedmadvacetiletý fotbalista 27 ligových utkání, v nichž vstřelil tři branky. Na kontě má i sedm startů v reprezentačním áčku včetně toho, v němž Češi v kvalifikaci o Euro porazili Anglii 2:1.

Pokud by Slavia pustila další ze svých opor právě do West Hamu, rozšířila by se zde kolonie zástupců vršovického celku. Kromě Tomáše Součka je totiž čerstvou posilou londýnského klubu i česká reprezentantka Kateřina Svitková.