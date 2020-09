Gólman Aleš Mandous ocenil výkon spoluhráčů z reprezentačního týmu záchranářů. Podobně jak ostatní ale litoval, že nakonec proti Skotům nedosáhli alespoň na bod za remízu. Nebyl totiž daleko.

Aleš Mandous v zápase ČR - Skotsko na Andrově stadionu v Olomouci | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Myslím, že jsme hráli výborně. Kluci skvěle bránili. Měli jsme i dost šancí, létalo to okolo, byly tam tyče. Na to, že jsme měli společně jeden hodinový trénink, to bylo super,“ mínil Mandous. „Za výkon se nemusíme stydět. Hráli jsme, co trenéři chtěli. Jen škoda, že jsme nebyli odměněni,“ doplnil šestadvacetiletý odchovanec Plzně, který dlouho čekal na pořádnou šanci v české lize.