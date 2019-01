/ROZHOVOR/ Po dvou zápasech, kdy laboroval se zraněním, se znovu vrátil do sestavy Fastavu. Zkušený útočník Tomáš Poznar po boku Francouze Beauguela zatápěl oslabené olomoucké obraně, které postupně vypadli všichni stopeři.

O to víc ševce bolel nerozhodný výsledek 1:1.

„Jsme zklamaní, že jsme nezískali tři body. Po třech zápasech jsme se celkově zvedli, náš výkon šel nahoru. Korunovali jsme to vedoucí brankou,“ říká třicetiletý forvard, kterého stejně jako zbytek hostujícího týmu naštvaly sporné situace a nepřesné verdikty nejen rozhodčího Pavla Rejžka, debutanta v nejvyšší soutěži.

Štve vás hodně, že sudí nevyloučil gólmana Buchtu po zákroku na vás mimo pokutové území?

Nevím, jaká jsou přesně pravidla, ale šel jsem sám a mohl zakončovat do prázdné brány. Podle mě je to červená karta.



Jak byste zákrok popsal?

Použiji slova komentátora Bosáka. Byla to kosa jako od prvorepublikového zemědělce. Opravdu to byla šlupka.



Druhá sporná situace přišla před vyrovnávacím gólem, který podle televizního záznamu padl z ofsajdu.

Mrzí to hodně. Tohle nás prostě stálo body.

Nemohli jste proti oslabené obraně soupeře přidat druhou branku?

Asi toho šlo využít. Samozřejmě chceme soupeřovu defenzivu ještě víc zlobit, být směrem dopředu dominantnější. Měli jsme tam nějaké závary, střely. Celkově byl tento výkon příslibem do budoucna. Máme z něj docela radost.



Co říkáte na parťáka Beauguela? Jak zakroutil přímý kop do šibenice…

Trefil to božsky, krásně. Často to trénuje, zkouší. Z levé strany to však mohl kopat i Pablo Podio, kdyby byl na hřišti. Je určený s ním.



Jak se vám líbila hra Olomouce?

Víme, že kombinační hra Sigmy je silná. Mají ve středu hřiště Housku a Plška, kteří patří ke kvalitním hráčům ligy. Ale my jsme je dobře pokryli, vůbec jsme nenechali hrát ani Kalvacha. Naopak jsme nechali rozehrávat stopery, kteří na to nejsou úplně zvyklí.

Snažili jste se využít absence olomouckých stoperů?

Chtěli jsme toho využít. Hráli jsme na to, věřili jsme si. Oba jsme s Bogym urostlí, balony uhrát umíme, což se potvrdilo. Po prostřídání šel dozadu Vepřek, který stopera běžně nehraje. Bylo to trošku znát. Soubojů jsme vyhráli víc než oni.



Bylo v reprezentační přestávce znát, že jste poslední utkání výsledkově nezvládli?

Už po zápase s Libercem jsme si řekli, že musíme potrénovat. Trenér to slíbil a taky to dodržel. Chtěli jsme se odpíchnout od toho, že budeme makat a budeme na tom dobře kondičně. Zase jsme se přiblížili tomu Zlínu, který byl na začátku sezony.