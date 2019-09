Už čtyři roky vede německý trenér Jürgen Klopp fotbalisty Liverpoolu. Smlouvu má až do roku 2022, přesto fanoušky vyděsila zpráva, že by ji nemusel prodloužit. Navíc kvůli bizarnímu důvodu nevlídnému počasí. Tento důvod uvedl v nedávném rozhovoru Kloppův agent Mark Kosicke.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp. | Foto: liverpoolfc.com

„Je veřejným tajemstvím, že klub by smlouvu rád prodloužil, ale stále máme čas. Musíme počkat, jak se vše vyvine a zda klimatické změny přinesou lepší počasí do Anglie, nebo jen do Německa,“ řekl. A tím spustil poplach u řeky Mersey. „Nemělo by se to podceňovat. Ulla (Kloppova manželka) ráno vstává a je tma, večer se ti dva potkají a je tma,“ uvedl Kosicke.