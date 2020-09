„Moc jsem se nerozmýšlel, Slavia je největší klub tady v Česku a navíc hraje výborně i v Evropě,“ řekl Stejskal pro klubový web.

Nezviklalo vás ani to, že Ondřej Kolář má momentálně místo v bráně vlastně jisté?

Samozřejmě tady chytá Koli, je to gólman číslo jedna. Já si sem jdu zvyknout na styl, kterým trenéři chtějí hrát, proto je to zatím půlroční hostování s opcí. Uvidí se, jestli se budu líbit a časem třeba Koliho nahradím.

Takže chcete v zimě získat trvalý přestup?

Jasně, to je obrovská motivace. Je to můj cíl, o který budu bojovat.

Čekal jste, že po vás sáhne zrovna Slavia?

Nechápal jsem to, byl jsem strašně příjemně překvapený. V ti chvíli mi to vlilo do žil adrenalin. Šlo o rychlou akci, ale já jsem rád, že vše takhle proběhlo.

Myslíte, že jste podobný brankářský typ jako Kolář?

Něco ve mně asi bude, proto mě trenéři angažovali. (úsměv) Doufám, že jsem podobný typ, ale je přede mnou hodně práce. Těším se na spolupráci s Kolim a doufám, že se od něj naučím hodně věcí.

Jaké jsou vaše první pocity z tréninků?

Je to trochu nezvyk, musím se adaptovat. Když jsem to viděl, je to jiné tempo. Chce to čas.

K dispozici budete mít tým brankářských trenérů. Už jste to někdy zažil?

Ne, bude to moje první zkušenost s prací se dvěma trenéry brankářů. Samozřejmě se na to těším, protože čím víc rádců v mé kariéře, tím lépe. Bude to pro mě nejlepší škola, obzvlášť když vidím, že jaké pokroky tu dělají ostatní brankáři.