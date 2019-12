Nový systém ligové soutěže zavedený před loňskou sezonou prodloužil fotbalový kalendář. Letošní sezona začala po nejkratší pauze v historii a na podzim se během necelých pěti měsíců hrálo rekordních dvacet kol.

A chodit na fotbal během adventních víkendů? To lidem soudě dle čísel příliš nechutná. Hned na deset týmů přišla nejmenší návštěva podzimu během prosincových zápasů, z toho pět jich bylo v posledním kole. A to třeba Olomouc zaostala o pouhých šest diváků za číslem z 15. kola.

Velkou pomocí pro celkový průměr poslední podzimní rundy zápasů pak byly návštěvy na Slavii a v Ostravě. Ze zbylých šesti utkání se hned v pěti případech nedostavilo ani dva a půl tisíce fanoušků. Jednoduše bída.

Ale ligovou asociaci v čele s Dušanem Svobodou to nijak netrápí. Za všechno prý vlastně mohou samy kluby. „Je to otázka na managementy. Prodávám ligu, ale neprodávám vstupenky v Mladé Boleslavi nebo Jablonci. Některé kluby s návštěvností nejsou schopné nic udělat,“ uvedl v pořadu Dohráno Plus v ČT.

Diváci nemají jistoty

Právě zmíněné dva týmy mají opravdu trable nalákat diváky do hlediště, přestože patří k ligové elitě. Jablonec měl na podzim nejhorší průměrnou návštěvnost ze všech. „Situaci sledujeme a řešíme, více se věnujeme propagaci klubu a samotných zápasů, ale lidé často hledají důvod proč nejít, než proč na zápas jít a fandit,“ uvedl pro Deník ředitel komunikace Martin Bergman.

Naplnit alespoň šedesát procent stadionu dokázala polovina týmů nejvyšší soutěže, přes osmdesát se dostala jen Slavia. Kde jsou hlavní důvody?

„Český fanoušek nemá své jistoty. Jedno hrací kolo se rozdělí do čtyř dnů od pátku do pondělí. Nejsou přesné termíny zápasů na delší dobu dopředu a je tedy složité lidi přesvědčit, aby investovali více peněz do nákupu permanentek,“ prohlásil Bergman.

„Další věc je, že jsou dnes všechny zápasy k dispozici v televizi. Fanoušci také musí mít chuť vzít na sebe roli toho, kdo může zvrátit zápas ve prospěch svého klubu. Nemělo by to být tak, že se chodí fandit až v momentě, kdy se daří. S tím máme v České republice trochu potíže,“ dodal Bergman.

Zatímco ve většině klubů tak musí přemýšlet, jak přilákat více fanoušků, spokojenost může panovat na Slavii. Průměr k téměř šestnácti tisícům je o více jak tři tisíce více než loni za stejné období. Sešívaní jsou teď fotbalový fenomén. Ať je hezky, nebo zima, ať proti nim hraje kdokoli, lidé prostě chodí na červenobílou partu.

„Pro všechny je to příjemnější. Podáváme díky tomu lepší výkony, chceme se lidem odvděčit. Jsme moc rádi, že jich chodí tolik,“ uvedl pro ČT obránce Ondřej Kúdela.

Podobnou podporu však aby člověk pohledal. A prosincové termíny tomu určitě nepomáhají. Český fotbal nadále ukazuje, že je v určitých věcech nadále sám proti sobě.