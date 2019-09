Důvod emocí? Viděl dojemné video, na kterém hovoří jeho (už zesnulý) otec.

„Myslel jsem si, že to bude legrační. Nebylo. A už vůbec jsem nečekal, že mě to rozbrečí,“ konstatoval 34letý rodák z Madeiry, sám táta čtyř dětí, jenž vyrůstal v těžkých podmínkách. Otec byl alkoholik. „Nedalo se s ním normálně bavit,“ dodal Ronaldo, jehož i proto překvapilo video, na němž o něm otec hovoří jen v superlativech. Tušil, že syn to dotáhne daleko. V tom se nemýlil.

Hráč s přezdívkou CR7 celkem pětkrát získal Zlatý míč, třikrárt s Manchesterem United ovládl Premier League, dočkal se pěti triumfů v Lize mistrů… Nic z toho José Dinis Aveiro, bývalý voják, neviděl. Zemřel v roce 2005.

Ronaldo další fotbalovou bitvu svede ve středu, kdy jeho Juventus hraje na půdě Atlética Madrid.