Plšek byl hlavní zbraní hostů na Letné: Hanákům dvěma brankami pomohl k remíze 3:3.

Dá se říct, že jste vytěžili z minima maximum? Ze čtyř střel jste dali tři góly a břevno.

Naprosto souhlasím. Rozhodla efektivita. Sparta se trápí v koncovce, trápí se i v obraně. To se obojí potvrdilo i v dnešním utkání.

Na druhou stranu jste taky vyhráli první poločas. Je ten bod nakonec cenný, nebo spíš ztráta?

Je určitě cenný. I když jsou v takové situaci, tak doma jsou pořád silní, což hlavně na začátku druhého poločasu ukázali.

Na začátku druhé půle jste se ocitli pod velkým tlakem a Sparta otočila na 3:2. Strašilo vás, že jste v posledních týdnech už takhle ztratili třeba zápas na Bohemians?

Určitě. Tam rozhodla právě ta efektivita. Sparta zápas otočila a vytvořila si aspoň čtyři další gólovky. Vypadlo to s námi všelijak. Naštěstí Šimon Falta mě tak pak našel skvělým centrem a podařilo se nám to dovést k remíze.

Byla to secvičená situace?

Máme to domluvené, že na první tyč jde útočník a já chodím na zadní. Faltič to udělal skvěle, já už jsem to měl docela jednoduché. Bylo to ze dvou metrů a šlo jen o to netrefit gólmana.

A první gól?

To bylo i trochu štěstí. Jak už jsme se o tom bavili. Sparta se v obraně trápí, což jsme věděli, takže jsem tam šel spíš tak instinktivně, že by to Štetina mohl dát krátké. Pak už jsem to jen musel umístit k tyči. Gólman zůstal stát do poslední chvíle, ale objevilo se tam místečko na zadní tyči. Tlačil jsem to po zemi, protože jak bylo mokro, tak to měl Nita těžké.

Dát dva góly na Spartě. Je to pro vás výjimečné?

Táta je sparťan, takže ten asi rád moc nebude. Uvidíme, co bude na telefonu po zápase.

V týdnu se hodně mluvilo o vašem možném odchodu ze Sigmy. Ovlivňovalo vás to nějak a jaké je situace teď?

Už mě to neovlivňuje nijak. V sobotu tam skončilo přestupové období. Už to pro mě zhaslo, takže dál to vůbec neřeším.