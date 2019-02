/ROZHOVOR/ Tepličtí fotbalisté se propadají tabulkou FORTUNA:LIGY. Po porážce v Plzni se během reprezentační přestávky chystají na zápas pravdy na Slovácku.

Brankář Jakub Diviš stejně jako šest dalších gólmanů v této sezoně inkasoval při utkání s Plzní pouze jednu branku. Jeho Teplice padly s Viktorií 0:1 a v tabulce se dál potápí. Přesto je Diviš optimista, výkon „žlutomodrých“ ve Štruncových sadech nebyl ustrašený. V závěru Tepličtí mysleli na bod, vinou zmařené šance Jakuba Hory ale jeli ze západu Čech s prázdnou.

V kabině vás trenér i sportovní ředitel chválili!

Ale bohužel body nemáme, náš bojovný výkon na ně nestačil. Myslím, že bychom si nějaký ten bod tentokrát určitě zasloužili. Minimálně v poli jsme byli Viktorce vyrovnaným soupeřem. Samozřejmě, že byla silnější na balonu, vytvořila si i nějaké šance, ale přežili jsme je. Herně to nebylo špatné. My ale potřebujeme body, ty nemáme, takže jsme určitě zklamaní.

Rozhodující gól jste dostali v 60. minutě, dal vám ho Čermák. Jak?

Já vůbec nevím, co se tam stalo. Nějak se míč poodrážel, Krmenčík s ním sekal sem tam. Pak vyplaval Čermák, byl úplně volný. Měl odkrytou branku, snažil jsem se to zavřít, on to chtěl dát do protipohybu, trefil mi nohy. Od nich pak míč šel nad břevno a odrazil se za čáru. Byla to trošku i smůla, ale nedá se nic dělat.

Štěstí jste měl naopak při penaltě, kdy Hořava trefil tyčku. Ale co té penaltě předcházelo? Zdálo se, že sudí hru pouští, byla už na druhé straně.

Kučerovi míč asi spadl na ruku, ale byl nějak v souboji s plzeňským hráčem. Rozhodčí říkal, že to byl přirozený pohyb, a pouštěl hru dál. Najednou ale zapískal, zrovna jsme šli do brejku. Nevěděl jsem, co se děje, bylo to divné. Za mě prostě divný verdikt, vždyť pískal snad deset vteřin poté, co se to stalo. My hráči s tím nic neuděláme. Penaltu pak Hořava nedal a my se mohli prát o body až do konce, jinak by ten gól zápas už rozhodl.

Na konci jste šel do vápna zvýšit počet hráčů, abyste měli převahu. Míč se k vám dostal, vy k zakončení ale ne. Proč?

Bohužel. To už je o štěstí, jestli míč propadne, jestli to někdo zakončí. Měl jsem to u nohy, ale hráči Plzně míč odehráli pryč. Pak měl ještě velkou šanci Kuba Hora. Škoda, že to tam nepadlo, ten bod by nám určitě pomohl.

V Plzni se s body asi až tak nepočítalo, ale po reprezentační přestávce vás čeká zápas pravdy na Slovácku!

Tam se ukáže, co v nás je. Bude to už několikátý zápas, kdy musíme něco uhrát. Já věřím, že to zvládneme. Vidím, že se kluci zvedají, při hře v poli to bylo vidět. Pokud budeme takhle pracovat v týdnu a dokážeme to přenést na hřiště, tak si myslím, že ty výsledky dřív či později přijdou.