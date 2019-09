"Nově navrhovaná skutková podstata zohledňuje současnou nejednotnou praxi a explicitně zakazuje použití pyrotechnických výrobků jak v rámci sportovní akce, tak při cestě na sportovní akci či při návratech z ní," stojí v odůvodnění novely.

V praxi bude prokazování tohoto přestupku podle návrhu obdobné jako u trestné činnosti spjaté s projevy diváckého násilí, které se nemusí přímo vázat na samotné místo sportovní akce, ale na souvislost s návštěvou sportovní akce. "Podmínkou spáchání tohoto přestupku přitom nemusí být to, že se fanoušek chce sportovního utkání skutečně zúčastnit a být na stadionu přímo přítomen," uvádí. Postižitelní by měli být podle autorů návrhu i ti, kteří se cíleně vyhýbají hromadným přesunům, aby je nemohla sledovat policie.

Prevence i represe

Výši pokuty od deseti tisíc korun do 50 tisíc korun, při opakovaném spáchání až do sta tisíc, vysvětluje úřad jako prevenci i represi. "Nižší spodní hranice, popřípadě žádná spodní hranice, by podle poznatků z praxe pachatele těchto přestupků dostatečně neodradila od jejich páchání," uvádí. Vedle toho bude moct správní úřad pachateli takového přestupku zakázat vstup na stadion a přestupek bude nově zapisován do evidence přestupků Rejstříku trestů.

Používání pyrotechniky během sportovních zápasů považuje ministerstvo za jeden z nejrizikovějších projevů sportovního fandění vzhledem k síle exploze, hlasitosti a možnosti vzniku požáru. Obecná pravidla pro použití rachejtlí podle úřadu fakticky jakékoliv bezpečné použití ze strany fanoušků vylučují, a to jak v místech sportovní akce, tak při přesunech fanoušků, které mají většinou podobu hromadných pochodů.

Při ministerstvu vnitra funguje pracovní skupina k diváckému násilí, v březnu se usnesla, že urychlí vznik databáze problémových fotbalových fanoušků, o které se mluví už pět let. Jednání tehdy svolal ministr vnitra v reakci na incident z utkání 24. kola fotbalové ligy mezi Spartou a Plzní na Letné, v němž pyrotechnika hozená ze sektoru pro hostující příznivce zranila několik diváků.