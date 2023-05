Derby pražských „S“ vyvrcholil domácí pohár, z výhry 2:0 a ze zisku sedmé trofeje v samostatné historii se nakonec radovala Slavia. Finálový zápas se Spartou okořenila skvělá fanouškovská atmosféra. Ta gradovala ve druhém poločase zvláště v sektoru sešívaných.

Fanoušci Slavie ve finále poháru | Foto: CPA

Středeční finále poháru bylo po dlouhých letech strádání skutečnou oslavou fotbalu – jak na hřišti, tak v hledišti. Lehce přes sedmnáct tisíc fanoušků rozdělených na dvě poloviny předvádělo atmosféru, za kterou by se nemusely stydět zápasy v německé Bundeslize.

Fanoušci Slavie se během utkání prezentovali pěti choreografiemi, letenští příznivci vytáhli dvě plachty, ve třetím případě se prezentovali mávajícími vlajkami. Ve druhém poločase, kdy se Slavia dostala do dvougólového vedení, se několik tisícovek příznivců sešívaných za brankou dostalo do emoční výhody a jejich chorály burácely stadionem svého úhlavního rivala.

Kolář si zpíval chorály

„Podpora našich fanoušků byla neskutečná. Na jednu stranu to bylo povzbuzující, na tu druhou obrovsky zavazující. Poděkování za to prostředí, které nám tady vytvořili. Dá se říct, že jak se nám podařilo zvítězit na hřišti, tak jim v hledišti,“ všiml si trenér Jindřich Trpišovský po výhře 2:0.

Pohár patří Slavii. Proti Spartě rozhodla pětiminutovka a vlastní gól

„Atmosféra neskutečná. Běžně říkám, že si nevšímám, co naši fanoušci předvádějí, ale dneska jsem si to užíval celý zápas. Koukal jsem na jejich chorea a přistihl se, že jsem s nimi i pokřikoval. Bylo to neuvěřitelné. Moc si vážíme, jaké máme fanoušky, protože nám vytvořili domácí atmosféru. Každý z našeho týmu si toho váží,“ přidal se brankář Ondřej Kolář.

V první půli výborně fandící sektor Sparty s nepříznivým vývojem zápasu postupně slábl, musel navíc skousnout další dvě nepříjemné situace – první byl opakující se pokřik sektoru sešívaných „My jsme tu doma,“ druhou byla nepovedená realizace choreografie.

Derby pražských „S“ české fotbalové společnosti ukázalo, že český pohár není druhořadou záležitostí. Utkání se odehrálo ve skvělé atmosféře, navíc nedošlo k žádným závažným incidentům - ideální cesta, kterou by se měl český fotbal prezentovat.