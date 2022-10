„Juraj měl obrovské problémy s Prekopem a Kovaříkem. Přišly tam dva balony zvnitřku za něj, kdy se tam hráč dostával, což jsou zásadní chyby. Má problémy i v soubojovém chování a všichni hráči Bohemky je vyhledávají a většinou vyhrávají – takže v tom byli lepší. Vrašťa sice není založením halvbek, ale má všechny předpoklady, aby to sehrál, což potvrdil. Navíc jsme změnili postavení a tím rozbili tlak soupeře,“ popisoval Václav Jílek.

Přesto měl klub z Vršovic více ze hry. „My jsme po dvaceti minutách ztratili sebevědomí a kvalitu. Soupeř se jednoduše dostával do přechodu a uhrával míče nahoře. Největší rozdíl byl v kvalitě středových hráčů,“ všiml si Jílek.

Právě uprostřed hřiště trápí Sigmu marodka. Trenéři nemůžou využít služeb Filipa Zorvana, Denise Ventúry ani Lukáše Greššáka.

„Nechci se za to schovávat, ale pro nás to jsou tři klíčoví hráči v přechodové fázi a kreativitě. Když nejsou k dispozici, tak tam máme větší bojovníky a s těmito věcmi máme problémy,“ uznal Jílek.

Dva z nich chyběli už předtím, Greššák nastoupil proti Slavii jen na chvíli, přesto se v remízovém utkání s Bohemians Hanáci úplně nepřiblížili výkonu z před týdne, kdy porazili 2:0 favorita Slavii.

„Bylo to výrazně slabší. Fotbal se rozhoduje v hlavách, emocionalitě hráčů a přístupu. Vstupují do toho různé faktory – hráli jsme doma, byli jsme obrovsky namotivovaní a neměli jsme co ztratit. Hráči v sobě proti Slavii objevili síly, které možná ani nevěděli, že mají. Potom jedete ven na soupeře, který disponuje kvalitou, nehraje složitý fotbal a udrží míče nahoře. Proti Bohemce jsme neměli kvalitu na zisk druhých míčů,“ porovnával Jílek.

„Laťky výkonu se Slavií jsme se vůbec nedotkli. Nechci to obhajovat, protože bych chtěl, abychom se prezentovali podobně,“ dodal.

A bude to potřeba. Do dlouhé zimní přestávky zbývají čtyři kola a Sigmu už nečeká žádný soupeř z top trojky – Slavia, Plzeň, Sparta – na kterého by se hráči namotivovali už jen podle jména soka. Všichni protivníci (Zlín doma, Teplice venku, Jablonec doma a Brno venku) pak jsou v tabulce za Olomoucí a ta tak bude favoritem.

„Bude hlavní úkol a práce nás trenérů, abychom v hráčích upevnili vítěznou mentalitu a dostali do nich sebevědomí, vášeň a radost z fotbalu. S Bohemkou na nich byla vidět určitá míra nervozity, přestože vedli. Musíme se uvolnit,“ hlásí Jílek.

K tomu by měl pomoci opět také Mojmír Chytil, který když se dostal k míči, tak byl nebezpečný. Rozdíl byl, že těch balonů v Ďolíčku nedostával tolik.

„Když si nevěříte a nedostanete se do vhodných pozic ve výstavbě hry, tak je složité tam míče dostat. Chtěli jsme navíc reagovat na to, že trávník ve vápnech byl v kritickém stavu, takže jsme tam nechtěli příliš hrát. Máme zakořeněný jiný způsob rozehrávky přes Kubu Trefila a tentokrát jsme to zjednodušovali, pak jsou finální hráči daleko lépe bránění. I když v prvních patnácti minutách s tím nebyl problém, protože Mojmír exceloval, vyvážel balony, uhrával je a trenér soupeře musel reagovat přehozením stoperů, protože Hůlka si s ním nevěděl rady,“ popisoval Jílek.

„Potom jsme ale už byli pod tlakem a neměli jsme schopnost správně vyhodnocovat situace. Sehrávali jsme je tak, že neměly šanci na úspěch a v tom jsme byli jednoznačně horší než soupeř. Třeba Pepa Jindřišek se orientoval skvěle – podržel míč, když měl, zrychlil hru, když měl… Pro nás je to ponaučení,“ dodal kouč.

Ještě před sobotním soubojem se Zlínem čeká Sigmu středeční zápas MOL Cupu na půdě třetiligového celku Zápy, který startuje v 15 hodin. „Nebude to jednoduché, ale pojedeme ho zvládnout. Kluci by se měli opřít o poslední zápasy, které se jim povedly a i ten bod z Ďolíčku má svoji cenu,“ uzavřel Václav Jílek

