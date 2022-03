I přes veškerá zaváhání mají olomoučtí fotbalisté stále blízko do skupiny o titul, ale také do té o udržení. K tomu, aby se od týmů ve spodní části tabulky odlepili potřebují zvítězit v Karviné, a hlavně po 281 minutách vstřelit branku.

MFK Karviná - SK Sigma Olomouc

Výkop: NE, 15.00.

Rozhodčí: Proske - Dohnálek, Pfeifer.

Poslední vzáj. zápas: 0:2

Bilance: 0-3-7, 11:23

Předpokládané sestavy:

Karviná: Bajza - Dramé, Buchta, Kobouri, Šehič - Jánoš, Túlio - Sinjavskij, Zorvan, Bartošák - Papadopulos.

Absence: Látal (dohoda klubů), Mangabeira, Tavares, Bartl (zranění), Čmelík (nejistý start)

Sigma: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Breite, Spáčil - Matoušek, Daněk, Zifčák - Chytil. Absence: Yunis, Hála, Greššák, Sedlák (nejistý start)

„Jak přibývají zápasy bez gólu, tak pracujeme na koncovce víc a víc. Je to frustrující, když vidíte naše zápasy. Vytváříme si šance, ale gól nedáme z ničeho. Nemá cenu se litovat nebo se vymlouvat. Musíme za tím prostě jít, být agresivnější, dávat více centrů do vápna a víc to brát na sebe. Věřím, že to zlomíme,“ doufá záložník Sigmy Jan Navrátil.

„Hra není špatná, ale máme problém na posledních třiceti metrech. Chybí kvalita, možná zabijáckost,“ ví Kerbr.

S Karvinou Sigma ještě v deseti mistrovských duelech ani jednou neprohrála a také na podzim na Andrově stadionu zvítězila 2:0 zásluhou Růska a věřte nebo ne Pablo proměnil penaltu.

V Karviné, která je s deseti body poslední, se bude snažit devátá Sigma také přerušit sérii tří proher na hřištích soupeřů.

„Pro nás je důležité brát konečně tři body,“ uzavřel Kerbr.

Utkání startuje v neděli v 15 hodin.

