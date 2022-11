Určitě ano, ale byl jsem nervózní. Že to tak opravdu bude jsem se dozvěděl až ráno před zápasem, kdy Václav Jílek řekl, že to prostě nejde. Během zápasu proběhlo s Vencou asi osm telefonátů. Posílal své poznatky přes Milana Kerbra. Podobnou situaci jsem zažil v Pardubicích, kde jsem byl nemocný zase já. Venca se doma u televize určitě trápil více, protože u lajny vás zápas pohltí. Pro mě to byl zážitek, člověk se může vybláznit. Užil jsem si to, ale není to o mně, není to o jednotlivcích. Na hráčích bylo silně cítit, že chtějí vyhrát. V minulých zápasech jsme dali gól a přestali hrát. Teď jsme se na to soustředili.

Vyhráli jste 3:0. Jak zápas hodnotíte?

Jsme rádi, že jsme to zvládli s krásným výsledkem, i když si tam najdeme své chyby. Vstoupili jsme do zápasu koncentrovaně. Povedlo se nasazení Pavla Zifčáka, který zakončil velice dobře akci u prvního gólu. Důležitý moment byl červená karta. O poločase jsme si kladli na srdce, že musíme zůstat poctivější v defenzivě než Jablonec, což není jednoduché zvládnout v hlavě, když vedete 1:0 a hrajete proti deseti. Po gólu na 2:0 přišla pasáž, která se nám moc nelíbila. Přežili jsme dvě šance a kdyby dal Jablonec na 2:1 tak by se to pro nás trošku zkomplikovalo, ale uklidnili jsme se a rozhodli jsme třetí brankou.

FOTO: Bravo! Sigma přejela 3:0 Jablonec a posunula se na šesté místo

Důležitá byla 40. minuta, kdy Jablonec inkasoval červenou za faul na Růska. U zákroku jste se rozčiloval, chtěl jste hned vyloučení?

To vás vtáhne, někdy jsme jako trenéři šílenci. Možná jsem tam také byl jako šílenec. Přišlo mi to jako nebezpečná hra, za kterou se teď hodně dávají červené karty. Nemyslel jsem v tu chvíli hned na červenou, ale byl to nepříjemný zákrok. Předtím ještě atakoval Heidenreich nepříjemně Chytila, což se mi nelíbilo, i proto jsem tam skákal jak čertík. Pak jsem to nechal na rozhodčích.

Do sestavy jste zařadili Pavla Zifčáka a do středu se vrátil Jiří Spáčil. Dobrý krok?

Určitě. To, že jsme vrátili do středu hřiště Jirku Spáčila, tak to byla reakce na analýzu zápasu v Teplicích. Pavel Zifčák je hráč, kterého když nevidíte v tréninku, jak dře, tak se může zdát nenápadný. Ale je to poctivý kluk a když se rozehraje, tak je pro tým důležitý.

Antonín Růsek si hodně bral míče v meziprostoru, je to jeho silná stránka?

Bude to možná znít, že machrujeme. Ale před zápasem jsme se na to připravovali, protože když soupeř hraje rozestavení 3-4-3, tak meziprostory jsou nejzranitelnější, protože ti dva ve středu to nemusí stíhat. Obzvláště, když je akce velice rychlá. Je to trenérský orgasmus, když máte nějaký záměr a ten se povede. Je to určitě Tondova silná stránka, ale zase se to povedlo v součinnosti s Mojmírem Chytilem, Honzou Navrátilem a Pavlem Zifčákem. Není důležité jen to, že si hráč odskočí, ale někdo mu to musí rozběhnout nahoru, aby se obrana natáhla a obránci nemohli vystupovat. Tonda už si to pak našel.

Se součinností Chytila s Růskem v utkání musíte být tedy spokojen.

To ano, ale najdu tam věci, které se mi nelíbily, protože vím, že jsem na ně od lajny řval. Hlavně při práci bez balonu. Jinak co se týče dopředu, tak jsou pro soupeře nechutní. Učí se hrát s tím, že se na ně soupeř chystá. Například v Teplicích to tolik nefungovalo, ale jsem zvědavý, jak se s tím poperou v Brně. Je to o zkušenostech a záleží, jak často budou výkony opakovat.. S Jabloncem byla dobrá také podpora krajních obránců. Rozhodlo, že jsme chtěli vyhrát.

Mora se před pauzou posunula na třetí místo! Budějovice Sedláčka nezaměstnaly

Opět přišlo do hlediště jen něco málo přes dva tisíce lidí. Mrzí to, že fotbal v Olomouci netáhne?

Mrzí to asi každého. Neznám odpověď proč a můžeme maximálně pracovat, abychom byli schopní výkony opakovat, aby lidé viděli, že když přijdou, tak neuvidí třeba vždy vítězství, ale uvidí patnáct hráčů, kteří budou jako gladiátoři, kteří nic nevypustí. Pak pochopí, aha, když půjdu do Olomouce na fotbal, tak se budu bavit. V tom máme ještě rezervy. Na Slavii tady bylo sedm tisíc a člověk by před takovou kulisou ještě dva dny běhal na hřišti kolečka.

V průběhu podzimu vás Sigma neuvolnila do Pardubic. Teď jste byl hlavní trenér, utvrdilo vás to v tom, že chcete jednou být v této pozici?

Není to o tom, že by člověka něco utvrzovalo. Moje přesvědčení je delšího data. Pardubice byly lákavé, ale neznamená to, že bych se měl hroutit, pracuji v roli asistenta Venci a musíme každý přiložit ruku k dílu. Miluju trénování a práci v týmu, kde se cítím dobře.