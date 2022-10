Sigma do utkání dobře vstoupila, hned v první minutě narazil míč na penaltu Spáčilovi Chytil, ten ale z dobré pozice minul.

A v sedmé minutě se ukázali poprvé také Ševci. Poulolo špatně přihrál Zmrzlému a po brejku zakončoval Dramé, jehož pokus Trefil vyrazil před sebe a dorážejícího Silného na poslední chvíli zablokoval jeden z obránců domácích. Na druhé straně obdobně předskočil Procházka Růska, který by jinak zakončoval z dobré pozice.

V 19. minutě hodil Chytil rychle aut, Růsek mířil z boku na brankáře Rakovana, ale míč za něj nepropíchl.

Potom se hrál dlouhou dobu fotbal spíše mezi šestnáctkami. Ani jeden z týmů se nedostal k ohrožení soupeřovy brány. Ve 35. minutě pouze Zmrzlého centr proletěl vápnem Zlína. Růsek jej ale hrudí poslal přímo na brankáře.

Ve 38. minutě se po autovém vhazování obtočil Jawo kolem vystupujícího stopera Pokorného a namířil si to přímočaře do vápna, kde jej nedokázali zastavit stíhající Beneš ani Chvátal, vystřelil na přední tyč a poslal hosty do vedení.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání a asi tři situace, které měly skončit gólem. Pak to tak bývá, že soupeř z ojedinělé šance dá gól. Nám tam ale propadli snad všichni tři stopeři, úplně to nefungovalo,“ hodnotil Václav Jílek.

A minutu nato mohlo být pro domácí ještě hůře. Nakopnutý míč mířil až za obrannou linii Hanáků, Silný pálil z úhlu na zadní tyč, ale Trefil Sigmu zachránil, když vykopl míč špičkou kopačky.

Trenér Václav Jílek reagoval na nepříznivý vývoj dvojím poločasovým střídáním, když poslal do hry dva ofenzivní hráče Jana Vodháněla a Filipa Zorvana, který se vrátil po zranění. Naopak utkání skončilo pro stopera Poulola a Spáčila. A hra Sigmy šla po těchto změnách výrazně nahoru.

Ve 49. minutě dostihl Zmrzlý míč tak tak před brankovou čárou, přihrával Chytilovi, který jej ale bráněn stoperem neprotlačil přes svého strážce ani přes gólmana Rakovana. Hned nato pálil z voleje Vodháněl mimo.

A Sigma do druhé půle vlétla, Růsek prostrčil míč na Vodháněla, který jej předložil Chytilovi, jemuž ale zakončení tváří v tvář Rakovanovi vůbec nesedlo.

Po hodině hry přišla ztráta Breiteho na polovině hřiště a Zlín mířil poprvé po přestávce k ohrožení domácí brány. Vybojoval roh, který rozehrál Čanturišvili na Hlinku, jenž hlavičkou trefil Navrátila, míč se k němu odrazil zpět a z voleje jej napálil křížem do sítě. Studená sprcha pro domácí a radost na druhé straně z dvoubrankového vedení Ševců.

Jenže poté hlavní rozhodčí Nehasil řešil situaci asi tři minuty s asistentem u videa Tomášem Klímou, který odhalil, že si Hlinka míč po odrazu od Navrátila nachystal rukou a branku neuznal. Platil tedy nadále stav 0:1.

„Nebyl jsem si v té rychlosti vůbec vědom, že bych zahrál rukou,“ říkal Hlinka. „Měl jsem to napřímo a ruka byla evidentní. Navíc mu pomohla při zpracování, takže jsem hned sudímu říkal, aby to přezkoumal,“ přidal se stoper Sigmy Vít Beneš.

„Ze stavu 0:2 už by se nám těžko do utkání vracelo,“ věděl Jílek.

Domácí tak byli nadále na dostřel a vrhli se hned do útoku. Nebezpečně zpoza vápna pálil z voleje Navrátil, ale Rakovan byl pozorný. Hanáci si vytvářeli tlak, chytrý oblouček Zorvana do vápna ale nedokázal dostat před bránu Beneš.

Domácí se snažili dostávat míče do šestnáctky, ale častokrát našli pouze soupeře. Obdobně tomu bylo i v sedmdesáté minutě, kdy centroval Chvátal, Růsek míč netrefil, ale Olomoučtí měli štěstí, protože Reiter nečekal, že doputuje až k němu a srazil si jej do vlastní brány - 1:1.

Zlín se dostával do šancí pouze po chybách domácích. Jednu takovou vyrobil v 77. minutě Zorvan, ale unikající Bartošák naštěstí pro hráče Sigmy situaci špatně vyřešil.

Deset minut před koncem udržel těžký míč Chytil, následně si naběhl na centr Vodháněla, který byl ale příliš vysoký a útočník jej posunul mimo.

A Chytil sehrál důležitou roli také hned při další situaci. Byl faulován, Zmrzlý rozehrál přímý kop a Vít Beneš hlavou uklidil míč do sítě. Sigma osm minut před koncem po obratu vedla.

„Ondra Zmrzlý nám konečně trefil určený prostor a Víťa Beneš má tu hlavu silnou,“ sdělil domácí kouč.

Nic ale nebylo hotovo. V 84. minutě pálil z hranice vápna Čanturišvili. Jeho nepovedený pokus, ale nakonec málem znamenal vyrovnání, trefil totiž Simerského, od nějž putoval míč do protipohybu Trefila a jen těsně minul tyč.

V nastavení ještě Beneš zablokoval nebezpečnou střelu Didiby, která mířila k tyči a je otázka, zda by ji gólman Trefil měl.

V úplném závěru se pak gólman Trefil zaskvěl. Hrubý zpoza vápna kroutil míč do šibenice, ale Trefil pokus vytáhl. Byl z toho roh, na který vyběhl také brankář Rakovan. Sigma jej odvrátila a Zorvan táhl brejk proti jednomu bránícímu hráči a prázdné bráně. Jenže špatně přihrál Chvátalovi, ten poté netrefil z půlky útočné poloviny odkrytou svatyni. Nemuselo jej to ale mrzet, protože Zlín už vyrovnat nedokázal a Sigma mohla slavit tři body.

„Je to velká radost a úleva. Celkově nám poločasové střídání pomohlo, přešli jsme na čtyřobranný systém a byli jsme kvalitnější na míči. Bylo to vítězství vůle, což mě těší,“ uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FC Trinity Zlín 2:1 (0:1)

Branky: 70. Reiter vlastní, 82. Beneš - 38. Jawo.

Rozhodčí: Nehasil - Pečenka, Hádek. ŽK: Zmrzlý - Jawo, Procházka. Diváci: 2190.

Sigma: Trefil - Poulolo (46. Vodháněl), Beneš, Pokorný - Zmrzlý, Spáčil (46. Zorvan), Breite, Chvátal - Navrátil (89. Zifčák) - Růsek (86. Vraštil), Chytil (90+3. Sláma). Trenér: Václav Jílek

Zlín: Rakovan - Reiter, Kolář, Simerský, Procházka, Čanturišvili - Jawo (62. Fillo), Janetzký (62. Hrubý), Hlinka (85. Didiba), Drame (62. Bartošák) - Silný (85. Vukadinovič). Trenér: Jan Jelínek.