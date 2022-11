Ještě smutnější je to, že si trenér Jílek stěžuje na špatný přístup hráčů a agresivitu v daném utkání. Věci, kterými se nikdo ve světě absolutně nezajímá, neboť jsou standardem a něčím, co je automatické.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Bohužel často slyšíme podobné hodnocení i od ostatních trenérů a jen to ukazuje na to, jak jsou čeští ligoví hráči hýčkáni. Venku, myšleno v západní Evropě, v tvrdém konkurenčním prostředí, naprosto neexistuje takový přístup. Hráči jsou profesionálové, chodí do kabiny makat, starají se o svoje tělo a svůj výkon tak, aby ho odvedli na hřišti. Samozřejmě, že týmová chemie je důležitá, ale vše se odvíjí od kvalitního přístupu a individuálního výkonu, který pokud je na maximum, tak zapadne do týmového celku.

Všude v Evropě se potkává na hřišti jedenáct profesionálů, nikoliv kamarádů. U nás si neustále hrajeme na to, že v kabině musí být „hihihi, hahaha“, ale výkon a skutek na hřišti je to, co měří vše.

Proto jsme na míle daleko za nejlepšími týmy Evropy. Neustále slýcháme, že musí být dobrá parta, že musí být všichni pozitivně naladění a tak dále. Pravda je, že všichni musí být profesionálové!!! A když si profesionálně povedou svoji práci, budou i odměněni. O tom je profesionální sport.

Sigma v Teplicích vedla, ale po obratu padla. Rozhodla agresivita a aktivita

Zeptejte se dělníka v továrně, za co dostane v práci zaplaceno. Zda za to, že u linky všechno, co zpracovává, bude vyrobeno správně, nebo za to, že se o pauze u kafe zasměje s kamarádem nad vtipem, který běžel večer v televizi.

A takto mi občas připadá náš fotbal. Bohužel se o tom přesvědčujeme týden co týden a alarmující úbytek fanoušků na stadionech nás z tohoto stavu ještě neprobral.

Chci věřit, že brzy nastane doba, kdy si tyto a další věci uvědomíme a opět začneme tvrdě pracovat, a to nejen ve fotbale.

David Kobylík