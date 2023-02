V tříbodovém systému je remíza ztráta a my jsme v nich přeborníci. Co je ještě větší ztráta, je odliv fanoušků z Androva stadionu. Nedorazilo jich ani dva tisíce. Je jisté, že Pardubice nejsou tím tahákem, který v ještě zimním počasí vrátí lidi na stadion, ale koho již chceme porazit či ukázat něco z natrénovaného umu, než poslední tým tabulky? Vhodnější soupeř na tento úkol nebyl.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Bohužel, nejsmutnější je, že jsme nebyli lepším týmem, naopak jsme tahali za kratší konec. Trenér Jílek na tiskové konferenci po utkání opět vzýval větší nasazení, lepší vstup do utkání, a to rozhodně ani nemusel připomínat, že jsme v první půli pořádně vystřelili na bránu soupeře jednou (celkem trefila Sigma v prvním poločase bránu čtyřikrát).

Takto ta tisícovka přítomných diváků nepřijde domů ze zápasu a neřekne svým drahým polovičkám: „Pojďme příště na fotbal, o moc jsi přišla/přišel, že jsi nešel/nešla se mnou.“ Nebo co budou o tomto zápase rozebírat v oblíbené hospůdce? Vydrží jim téma alespoň do doby, než před nimi přistane první pivo? Bude to někoho ještě zajímat? Mě ano, ale myslím, že momentálně dle zaplněnosti tribun našeho útulného stadionu budu v obrovské menšině.

A to se vůbec nebavím o fotbalové kvalitě, která nám byla z obou stran servírovaná. Obrovským paradoxem zůstává, že padly tři krásné branky, které stojí za připomenutí, a že nadále okupujeme skvělé šesté místo v tabulce. Nezbývá než věřit v lepší zítřky, snad se jich brzy dočkáme.

To vedoucí trio Slavia, Plzeň a Sparta tentokrát nezaváhalo. Pronásledovatelé sešívaných vkládali naděje do Slovácka, že by mohlo obrat Slavii, ale Peter Olayinka byl proti a dvěma góly poslal hosty domů.

Sparta v prvním poločase přejela Zlín, který se ale dokázal do utkání vrátit a ještě letenské potrápit. Plzeň poté vyhrála nad Libercem brankou Mosquery, který tak potopil svůj ex klub.

Zajímavostí je další selhání Baníku, který podlehl Hradci Králové a přivodil si pro příští kola nepříjemné starosti, neboť je na dostřel sestupovým pozicím. Na nich už se pohybují Teplice, které tipuji na jasného sestupujícího, protože tady kvalita opravdu pláče. Je až nepochopitelné, jak Teplice hrají proti favoritům typu vedoucí trojky a poté naprosto selžou s rivaly z tabulky.

David Kobylík