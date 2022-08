Dokážu tvrdit, že se Baník dostane do obrovských problémů a zjistí, že angažování trenéra Vrby nebylo správným krokem. Po štacích u velkých týmů vypadá vyčpěle a bez energie. Můžu zkusit rozumět majiteli Baníku panu Brabcovi, že vyslyšel volání fandů a obsadil Vrbu na trenérský post, nicméně dle sportovního uvážení tato volba podle mě nebyla ideální.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Není tajemstvím, že Vrbovy týmy neumí hrát dobře do defenzivy. Dokud měla obrana před sebou hráče jako Pavel Horváth, Limberský, Kolář a tak dále, tak de facto ani nějak extrémně bránit nemusela. Nicméně pokud se ocitl na trenérské lavici v týmech, které musí hrát i dozadu a měly zápasy s těžkými soupeři, tak v posledních letech Pavel Vrba prohrával velmi často.

Řekněme si to tak, že Baník není týmem který bude moci soupeře přehrávat ofenzivou, naopak musí vycházet z výborné defenzivy a hrát na protiútoky, na což má vhodné ofenzivní hráče. Podobný styl velmi dobře uchytilo Slovácko a slaví s ním dlouhodobě úspěchy.

Sigma byla naopak excelentní a pokud potvrdí doma s Brnem tři body, tak bude mít do ligy velmi dobře nakročeno.

Nicméně se jednalo o zápas, kdy to na hřišti všem šlo. Přijdou i takové, kdy bude potřeba nahradit výpadky některých hráčů a tam se ukáže pravá síla Sigmy.

V blamáži pokračuje Sparta. Potom, co vypadla z evropských pohárů, jako již tradičně v poslední době, tak stejně zle začala ligovou soutěž, kdy prohrála doma s Libercem, když neuhlídala dvě standardní situace a zároveň přišla o svého elitního útočníka Kuchtu, který nepochopitelně zajel do brankáře Liberce.

Přišlo by mi velmi směšné, kdyby dostal trest pouze na dva zápasy, vzhledem k tomu, jaké zranění mohl brankáři způsobit.

Pokud mi někdo bude tvrdit, že Kuchta trefil gólmana nechtěně, tak ho asi budu muset poslat na psychinu, protože to bude velmi alibistické tvrzení. Ze záběrů v televizi i na fotografiích je vidět, jak má nohu mimo osu těla, jednoznačně v pohybu do místa, kde je brankář soupeře, kterého chce atakovat. To, že ho netrefil naplno, je už jen jakási berlička. Za mě by to měly být minimálně čtyři zápasy a nikdo by se nemohl divit.

V senzačním tažení pokračuje nadále Hradec Králové, který porazil Slavii. Po výprodeji po minulé úspěšné sezóně se zdálo, že Hradec půjde s výkonností dolů, nicméně trenér Miroslav Koubek udržel mužstvo ve výborném stavu a opět může být jeho tým štikou ligy.

Zato Slavia zklamala a poprvé za poslední dobu mi přijde velmi nervózní včetně trenéra Jindřicha Trpišovského, na což jsme nebyli zvyklí. Tak uvidíme, co příště.

Kobylík David