Vrcholem víkendu bylo derby, které rozhodlo o titulu. Sparta v současné chvíli zvolila správnou a účelnou taktiku. Nebylo to moc na koukání, ale šlo o body a titul. Sparta ho sice ještě nemá, ale udělala k němu velký krok. Slavii porazila díky zkratu Ogbua v 93. minutě, kdy sundal skluzem Mabila. Takovou chybu si nemůže dovolit, protože stála Slavii titul.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Klobouk dolů před Spartou a koučem Brianem Priskem, jakou práci v ní odvedl, jak dal mužstvo do kupy a jakým způsobem hráči pracují. Byť nehrají lepší fotbal než Slavia, mají o pět bodů víc a stanou se z tohoto pohledu zaslouženými mistry.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Sigma uhrála skvělý výsledek v Plzni. Je škoda, že se domácími porážkami připravila o možnost hrát o poháry. Vidíme, že tým hraje slušně a má potenciál. Za mě je to úspěšná sezona, kterou mohla ještě vyšperkovat. V Plzni hrála pěkně. Dala krásné góly – obzvláště ten druhý, při kterém Fortelný puštěním míče prokázal fotbalovost.

Fortelný je jedním z hráčů, o které stojíme. Dokážu si ho představit v naší sestavě. Tím, že máme Pospíšila a jsou to trošku odlišní hráči, tak by bylo zajímavé jej získat. Do toho klub prodloužil smlouvy dalším hráčům. Co se týče Macíka, toho bych také prodloužil, protože je to kvalitní gólman. Sice udělal v poslední době pár chyb, ale teď v Plzni chytal velmi dobře. Jde jen o to, aby se dostal do co nejlepší formy.

Když vezmeme další hráče, tak Breitemu bych rovněž prodloužil smlouvu, má za sebou jednu z nejlepších sezon v Olomouci a patří k lídrům. Vyšlo mu jaro, jeho role se po příchodu Pospíšila změnila a odváděl dobré výkony. Jen nedokážu pochopit, proč jsme mu dali smlouvu na tři roky. Nikdo ve světě v tomto věku tak dlouhou smlouvu nedává. Měli jsme mu nenabídnout smlouvu na rok, maximálně dva. Vedení asi ví, proč to dělá, já tento krok nechápu. Naprosto respektuji také prodloužení smlouvy s koučem Jílkem. Jeho pokračování je logické, udělal úspěch.

Probuzení leklé ryby a maximální efektivita. Kouč Jílek prožil historický moment

Zajímavou událostí kola byl výkon rozhodčího v utkání Teplic se Zlínem. Za mě jasná penalta za ruku pro Zlín. Sudí to tak nevyhodnotil, trenér Vrba se vztekal na tiskovce a myslím, že tentokrát oprávněně. Úplně se neztotožňuji s tím, co kouč Vrba na tiskovkách dělá, jak si stěžuje, ale nyní bych mu dal za pravdu, protože v utkání byly situace, které Zlín poškozovaly. Nebylo tomu tak ale v případě neuznaného gólu Kozáka, kde byla vidět z některých záběrů hra rukou. Každopádně neodpískaná penalta pravděpodobně rozhodne o sestupu Zlína.

Nepopírám, že si za to může Zlín sám, že je nejslabším týmem v lize. Neodpískaná penalta je ale za mě skandální. Pokud někdo řekne podle některého bodu pravidel, že měl rozhodčí pravdu, tak možná, ale za mě je to neakceptovatelné a je to ruka.

V zápise o utkání je dokonce, že Zdeněk Grygera vletěl do kabiny rozhodčích a následně bouchal na vůz, kde byl VAR. Chtěl si ovlivnění utkání s nimi vyřídit. Dokážu emoce pochopit, ale musí být kontrolované a na nějaké hranici. V těchto chvílích, když vám jde o tolik, platí se VAR a ten každé kolo naseká takové chyby, laické věci…

Není to jen o této situaci, ale také třeba neuznaný gól Sigmy, kdy Hejda strčí Chytila do brankáře, Ventúra dá gól, ale píská se faul na gólmana. Pro mě jsou to směšné věci a vůbec nechápu, proč VAR máme. Jsem jeho zastáncem, ale co řeší a neřeší je směšné a na zamyšlení.

David Kobylík