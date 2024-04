Sigma po posledním vystoupení základní části zůstala v první polovině tabulky, což je pro kádr úspěch. Sparta Sigmu přehrála rozdílem třídy. Bylo to i tím, že hrála de facto doma před svými fanoušky, kterých přišel plný dům a na Andrově stadionu byla perfektní atmosféra. Přidali se k tomu i olomoučtí fanoušci, což je fajn po tom, co se děje v posledních dnech.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Sparta byla jasně lepší, ukázala, jak se hraje fotbal v Evropě. Samozřejmě má prostředky a možnosti si tým zařídit, což my nemáme. Teď se vrátíme do reality a bude zajímavé sledovat, jestli se povede prodej klubu Američanům nebo ne. Sám jsem zvědav, jak to dopadne.

Je důležité se zase zastavit u sigmáckého béčka. To má ve druhé lize fazonu, bojuje o třetí místo, což je skvělý počin. Kluci šlapou, předvádí dobrý fotbal a je příjemné mít béčko v takovém postavení. Nicméně pořád říkám, že béčko musí vychovávat hráče pro áčko. Teď se dva oživili - Zifčák a Šíp. Ovšem z dlouhodobého hlediska nám v béčku hraje věková kategorie, která by měla být dávno jinde a měli by tam hrát mladší hráči. Je to můj názor a nechci tím devalvovat to, že se na béčko dá koukat a je odměněné výsledky.

Velmi důležitý krok udělal Prostějov, který porazil Jihlavu, a vykřesal naději na záchranu. Bavíme se o tom, že by bylo fajn, aby tam jako tým z regionu zůstal. Výhra se nerodila lehce, ač vypadá skóre 3:0 jednoznačně. Pomohl uzdravený Ševčík, který se s nějakým sebezapřením vrátil do sestavy. Eskáčko čeká důležitý zápas v Líšni a další boj o naději a šanci na záchranu. Budu držet palce, aby se zachránili.

Musím říct, že je fajn, že teď využívají stadion v Holici. Ten je na tyhle druholigové zápasy fantastický a podmínky jsou fotbalové a suprové. Dokážu si představit, aby tam v budoucnu hrálo sigmácké béčko.

David Kobylík