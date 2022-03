Měli jsme jednoznačně vyhrát. Vypracovali jsme si minimálně tři šance, ale selhali jsme v koncovce. To nás může mrzet, neboť Teplice nepředvedly směrem dopředu zhola nic. Za celý zápas nevystřelily na branku. Chybí nám dva body na 6. místo a skupinu o titul, zároveň máme jen pětibodový polštář před záchranou.

Pokud nezvládneme následující dvě kola s Bohemians a Karvinou, zabředneme do setsakramentsky těžkých starostí s výhledem na zbývající los a duely s aspiranty na titul.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Dlouho jsem neviděl tak kompaktní stoperskou dvojici a suverénní výkon Jemelky s Benešem.Trápil se Navrátil, bohužel, když křídelník neobejde jediného protihráče, je to málo. Honza pracuje, ale chybí mu čísla. Je potřeba je rychle doručit.

Obrovský pokles výkonnosti zaznamenává Zmrzlý. Jestli jsem tvrdil, že je aspirant na reprezentaci, tak dnes rozhodně ne. Věřím, že se brzy otřepe a vrátí do formy.

Chytil se snaží, uhraje spoustu míčů, ale má technické limity. Ty nemá Růsek, ale jemu zase chybí buldočí povaha Chytila. Spojit jejich přednosti a máme nejlepšího útočníka v lize.

Těší mě návrat Macíka, je to kvalitní brankář. Pablo má kvalitu, ale zvlhl mu střelecký prach, jeho góly a nadstavbu potřebujeme, proto hrává, přestože odmítá prodloužit smlouvu. Což je správné, takto by se měli chovat všichni v Čechách a ctít Bosmanovo pravidlo, jak je zvykem ve vyspělých evropských soutěžích.

Zvítězili aspiranti na titul Slavia, Plzeň i Sparta. První dva jednoznačně, Spartě to drhne. Vypadá to, že o titul si to rozdají sešívaní s viktoriány.

Sestup si pomalu zpečetila Karviná remízou s Budějovicemi a na barážové místo klesla slabá Bohemka. Sám jsem čekal vyhazov trenéra Klusáčka, ale zatím se nic neděje. Bohemka by čerstvý závan vzduchu potřebovala. Namočeny jsou de facto týmy od 5. místa níž. Závěr ligy slibuje dramatickou podívanou.

David Kobylík