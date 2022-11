Tento užitečný nástroj, který má pomoci fair-play, fotbalu jako takovému v jeho otevřenosti, férovosti a transparentnosti, se v rukou českých sudích zvrhl v nástroj neumětelů, amatérů a šlendriánů.

Doslova tragickými rozhodnutími na sebe sami rozhodčí poslali veškerý hněv českého fotbalového národa. Jak lze například ospravedlnit nevyloučení Tomáše Chorého v utkání Plzně se Spartou? Nijak!!! Disciplinární komise by měla Tomáše Chorého rozhodně potrestat minimálně pětizápasovým trestem, jako tomu bylo u sparťanského Kuchty.

Minimálně dvojnásobný trest by si zasloužil rozhodčí Franěk za to, co neviděl, respektive nechtěl vidět u videa. Jak může zkušený ligový rozhodčí nepostřehnout jasný úmysl Tomáše Chorého zranit protihráče a nechat pokračovat? Leda tak, že by tuto zákeřnost vidět nechtěl a to je na celé věci to nejhorší!

Ať už měl důvody jakékoliv, jeho rozhodnutí poškodilo český fotbal, neboť šlo o exponované utkání.

Stejné chyby jsme mohli vidět taktéž v utkáních Slavie proti Baníku či Olomouce proti Jablonci.

Právě Sigma dokráčela k jednoznačnému vítězství 3:0 nad Jabloncem i bez trenéra Jílka, kterého skvěle zastoupil asistent Saňák. Ten dal důvěru od úvodních minut například Zifčákovi, který se odvděčil první brankou utkání po skvělé kombinaci.

To stejné platí pro Spáčila a taktéž po dlouhé době za A-tým hrajícího Matouška. Jeho přímočarost a driblink jsou parádní. Ovšem kde bychom byli jako již poněkolikáté bez Mojmíra Chytila.

Mojma je ve skvělé formě a pokud jej trenér národního celku Šilhavý dnes opomene v reprezentační nominaci, tak to pro mě bude ještě větší skandál, než kterého se dopustil sudí Franěk v Plzni!!!

Chytil do repre patří a je vycházející hvězdou FORTUNA:LIGY. A hlavně hráčem, který si tento status musel doslova tvrdě vybojovat, což zaslouží obrovský respekt. V neposlední řadě to pomůže k nárůstu jeho tržní ceny a Sigma rozhodně od zájemců nedostane almužnu, ale peníze potřebné pro chod klubu. A věřím, že i na nákup kreativního hráče do středu pole.

David Kobylík

