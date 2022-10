„Neříkám, že to byl nějaký signál. Jednalo se o obyčejný náběh. Zmrzka to trefil do prostoru, kam by míč měl jít. Zlín tam měl celkem díru v zónové obraně a já jsem se ji snažil využít. Pak už to bylo jen na mně, abych výborný centr trefil do brány,“ popisoval Vít Beneš.

Dvacet minut před tím však mohlo být všechno jinak, když Zlínu neuznal rozhodčí branku na 2:0 kvůli ruce střílejícího Hlinky. „Měl jsem to na přímo. Bylo to po rohovém kopu, který byl rozehraný na vápno, Hlinka hlavičkoval do našeho hráče a míč se odrazil zpět k Hlinkovi a od jeho ruky přímo jemu pod nohu a pak vystřelil pěknou střelu a dal gól. Ruka byla evidentní a pomohla mu při zpracování, hned jsme sudímu říkali, ať to přezkoumá. Pak to byla věc, která nás nakopla, i když by to asi měly být jiné situace,“ prozradil olomoucký stoper.

Právě směrem dozadu nebylo pro Olomouc vše ideální. I před neuznanou brankou přišla ztráta Radima Breiteho, který dělal zasekávačku na polovině hřiště, přestože měl za zády soupeře.

Studená sprcha, pomoc videa a následný obrat. Sigma udolala Zlín

„Je možné, že tam nebyla komunikace od nás zezadu. Radim o hráči, který na něj nabíhal, nevěděl. Byl to zlomek vteřiny, ale musí to přijít od nás. Potom se ale dala situace vyřešit a rohu zamezit, byl podle mě zbytečný,“ uznal Beneš.

Pohled trenéra Václava Jílka:



„Víťa neměl ideální úvod sezony, ale od nějakého šestého, sedmého kola se zvedl. Víme, že má nějaké rychlostní rezervy, ale je základním stavebním kamenem defenzivy. Má klid v rozehrávce, dobrou volbu řešení i vlastní realizaci na vysoké úrovni. Dlouhodobě má silnou obrannou i útočnou hlavu. S touto pověstí sem už přicházel, když v Jablonci dával hodně gólů. Ondra Zmrzlý nám konečně trefil určený prostor. Těžko se to brání, když nabíhá z hloubky a nabírá rychlost někdo, kdo to umí trefit, což je Víťa. Byl to snad náš první gól po standardce ze hřiště, z rohu jsme možná jeden dali, ale naše efektivita je strašně nízká.“

A ztrát Olomouckých či průniků Zlína a následných nadějných situací bylo v utkání více. Už při inkasovaném gólu prohráli svůj souboj právě Beneš a Pokorný, ve druhé půli udělal velkou chybu při rozehrávce Zorvan a Ševci mířili tři na jednoho.

„V prvním poločase jsme Zlínu vytvořili příležitosti sami naší nedůsledností, nějakým podceněním a podobně. Je to ale spíše na větší vyhodnocení u videa, kde byl náš problém, jestli jsme ztráceli prostor nebo neměli druhé míče. O poločase jsme si to trošku vyříkali a ve druhém dějství dominovali a tlačili se do šancí. Kombinovali jsme a byli roztažení a když se něco nepovedlo, tak Zlín byl naopak kompaktní a těžil z protiútoků. Hlavním problémem tedy asi byla nepřesnost v naší kombinaci,“ glosoval Beneš.

Po odchodu Václava Jemelky však Hanákům chybí levonohý stoper, pokud v tříobráncovém systému zrovna na této pozici nealternuje Ondřej Zmrzlý. Proti Zlínu tomu tak ale nebylo a naskočil vlevo pravák Florent Poulolo. „Je těžké říct, jak moc nám levák chybí. Někdo jej preferuje, ale naše ztráty nebyly kvůli této nevýhodě, ale v našem klidu a preciznosti, protože šlo o jednoduché ztráty,“ pokračoval Beneš.

Čtyřiatřicetiletý fotbalista se stejně jako celý tým Sigmy zvedá a je důležitým článkem v defenzivě. „Cítím se dobře a že mi trenéři věří. Snažím se podávat co nejlepší výkony. Někdy se to nedaří, ale teď si to nějakým stylem sedlo dohromady a doufám, že nám to vydrží,“ hlásí Beneš.

Lutínu se nedaří, vyměnil trenéra, ale... Záchrana bude složitá, říká nový kouč

V minulosti dával Beneš v Jablonci pravidelně minimálně dvě branky za sezonu. V Olomouci se mu to však podařilo pouze v úvodním ročníku, jinak se prosadil jednou, ani jednou a znovu jednou. V tom právě probíhajícím dal druhý gól už ve třináctém kole. Předtím zařídil bod v nastavení na půdě Mladé Boleslavi a zadělal tak na možnost přiblížit se nejlepšímu výkonu, když slavil čtyřikrát. Je tak zpět obávaný hlavičkář?

„Možná jo, možná ne. Já nevím. Důležité je, že se to zvládlo. Není důležité, že jsem gól dal já. Kluci vytvořili tlak vepředu, abychom měli standardky a my stopeři mohli chodit dopředu,“ odpověděl.

Sigma se tak drží v top šestce a vše začíná jít podle představ. „Cíle tady před sezonou byly. Vidíme, jak se ta tabulka vyvíjí. Do tohoto kola to bylo strašně nahňácaný, na patnácté místo jsme měli náskok jen tři body. Vítězství 2:1 nad Zlínem je důležitý krok,“ uzavřel Vít Beneš.

Tyčky a skvělý navrátilec Stoppen. Béčko Sigmy veze z Chrudimi bod