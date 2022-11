Za devadesát devět procent věcí bych jej pochválil, ale to jedno procento nás mohlo stát zápas, když ztratil na půlce míč a soupeř šel do brejku. Právě s příchodem Filipa jsme byli kvalitnější a přesnější. Dostali jsme se do tlaku ale pokračovali v neefektivitě.

Ale také ve druhé půli tam měl Zlín několik příležitostí.

V tom prvním jsme dělali chyby v defenzivě, nebylo to jen o gólu, ale i o následných situacích. Nenabrali jsme spoustu míčů mířících za obranu. Není to jednoduché, chybí nám levonohý stoper a máme problém při rozehrávce, ale tam bych to ještě toleroval, ale ne v součinnosti, vystupování a v reakci. Přešli jsme ze tříobráncového systému na čtyř, což nám pomohlo. Ale pokud hrajete a dobýváte, tak soupeř z brejků hrozí. Navíc při rozestavení 4-3-3, kdy tam má pořád tři útočné hráče. Pokud vám tam vypadne míč, tak se do nějaké šance vždy dostane. Pak je potřeba, aby nám Kuba Trefil pomohl, což se stalo. Je asi fotka roku, jak vytáhl střelu Hruhého. Pověsil se tam výborně.

Matúš Macík si tedy asi bude muset na šanci počkat?

Byl bych rád, kdyby se uzdravil do konce podzimu, ale jsou tam určité komplikace. Nevím, jestli to bude reálné, má už sedmitýdenní výpadek a pro gólmana ten návrat po pauze není jednoduchý. Jsem rád, že disponujeme Kubou Trefilem, ale není to jen o něm. O víkendu se vrátil také Tadeáš Stoppen a odvedl vynikající výkon. Mladí kluci to čapli, což je dobře. Konkurence hráče posouvá, pokud to mají dobře nastavené v hlavě. Pokud Kuba bude potvrzovat výkonnost, tak si bude říkat o to, aby šanci dostával dál.

Stoper Beneš dalším gólem opět vystřelil body. Je obávaný hlavičkář zpět?

Kromě Zorvana naskočil také Jan Vodháněl.

Honza si řekl o využití v pohárovém utkání v Zápech. Vypadal slušně a výkon podpořil dvěma góly. Víme, že je dobrý fotbalista, který má skvělé krytí míče, rychlou kličku a skvělou levou nohu. Potřebujeme do něj dostat trošku více živelnosti, bojovnosti a aby nám z toho nevypadával. Zdálo se mi, že tam bylo pár situací, kdy míč jen kontroloval místo toho, aby se ho snažil získat soubojem. I on byl strůjcem obratu. Přednosti dopředu má obrovské a potřebujeme jej dotáhnout v soubojovosti, odhodlání a aby z něj občas vyšla nějaká emoce.

Naopak ze sestavy jste vynechal Jiřího Slámu, proč?

Důvod byl jednoduchý. Odehrál výborné utkání se Slavií a vstřelil branku. Následné utkání na Bohemce už nebylo takové a nehodnotím jen kvalitu herních řešení, ale i kvalitu přístupu a práci po ztrátě míče. Tam jsem úplně spokojený nebyl a stejně tak to pokračovalo v Zápech. Navíc jsme věděli, že na nás nastupují tři fyzicky velmi silní hráči – Dramé, Jawo a Silný, takže jsme chtěli reagovat. Tím nechci říct, že bychom Jirku odložili, má předpoklady nastupovat pravidelně, ale teď hrála roli nevyrovnanost a taktika.

Lidé se hodně ptají na Jakuba Matouška, co musí udělat, aby se prosadil?

Tentokrát nebyl v nominaci ani Jáchym Šíp. Vrátil se nám Zorvan a byl tam Vodháněl. Rozložili jsme to tak, že jsme chtěli, aby měli herní vytížení. Faktor minutáže hraje roli a pro mladé je důležitý. Kuba je technický hráč, individuálně a rychlostně vybavený. Na druhou stranu tam není úplně kvalita řešení v součinnosti a okamžitá schopnost pracovat po ztrátě míče. Tedy nároky, které máme. Lidé po něm volají, protože vidí tu individuální kvalitu, přechod jeden na jednoho. Ale většinou to jsou situace, kdy jsme na míči. Musí výrazně přidat, není to o tom, že by to v sobě neměl, ale z hlediska kondice a formy to není podle představ.

Jste v šestce. Je to splnění cíle i po tom, co se v úvodu psalo, že je ve hře váš konec?

Tyhle věci vůbec neřeším, je to otázka mediálních spekulací. V některých zápasech jsme hráli třeba i dobře, ale neměli jsme odpovídající výsledky. Na tu šestku odpovím takhle: Když budete v maratonu po ani ne dvaceti kilometrech na bedně, tak kde je předpoklad, že to dotáhnete. Jsme teď ani ne v polovině závodu a jsme si vědomi, že jsme něco dlužni. Nejen lidem ale i našim vizím. Mužstvo dobře pracuje, cítím z něj dobrou energii a týmovost. Rozdíly jsou na třech bodech. Během dvou zápasů můžeme být dvanáctí a může se to otočit. Jsem rád, že jsme se posunuli nahoru. Před námi je sled zápasů, u kterých je můžeme body rozšířit. Hodnotit ale budeme až po podzimní části. Teď jenom dotahujeme něco, co jsme ztratili na začátku.

Vidíte nějaký společný zlom ve zlepšení výsledků?

Mužstvo nerezignovalo. Zlom byl pro mě druhý poločas v zápase s Hradcem. Předtím jsme nehráli dobře. Následoval doma Liberec, kde to sice nevyšlo, ale už tam se skládaly různé věci a mužstvo věřilo, že do suterénu tabulky nepatří a udělá vše pro to, aby se z tama dostalo. Není to bez výhrad ale kluci makají a jsou odměněni za to, že plní náročné herní způsoby. Kondičně nemáme žádný problém, ale musím uznat, že v herní kvalitě na tom nejsme, jak bych si představoval. S příchodem Zorvana se to z části změnilo. Kdybychom ještě disponovali Greššákem a Ventúrou, měli bychom ještě otevřenější ruce. Vnitřní zlom byla tedy ta energie proti Hradci, kde se ukázalo, že mužstvo není mrtvé a v deseti s tím chtělo něco udělat. Od té doby se zvedáme a i štěstí, které je potřebné šlo s Bohemians a Slavii s námi.

