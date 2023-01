„Nevyberete si, s kým budete začínat. Když to bude s Pardubicemi nebo se Spartou, tak tam budou jiné tlaky a nároky. Ale není to jen Sparta, máme těžké další tři zápasy, takže začátek jednoduchý určitě nebude. Na druhou stranu se s těmi týmy musíte někdy potkat, takže spoléhám na to, že kluci budou dobře nastaveni, schopni přenést energii na hřiště a utkání zvládnou výsledkově,“ řekl trenér Václav Jílek.