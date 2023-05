V úterý pomohl k obratu Slavie proti týmu svého mládí Sigmě Olomouc. Petr Ševčík ale musel společně se spoluhráči i přes výhru 3:2 kousat zklamání po ztrátě titulu.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha (23.5.2023), Petr Ševčík, Pavel Zifčák | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jaké jsou bezprostřední pocity po vítězství v Olomouci, ale zároveň ztrátě možnosti bojovat o titul?

Jsme zklamaní, ale to se dalo asi čekat. Hrajeme fotbal i pro fanoušky, kteří nás podporují celou sezonu a chceme jim to vracet i v době, kdy už titul nemáme. Myslím si, že máme tak velkou základnu, že to neděláme jen pro sebe.

Kde jste o titul přišli?

Zápasů bylo poměrně dost, kdy jsme titul ztratili. Za mě jsme mohli klidně dvakrát vyhrát na Spartě, což se nám zbytečnými vlastními chybami nepodařilo. Bylo tam spousta zápasů v sezoně, kdy se nám nepodařilo vyhrát. Matně si vzpomenu na Liberec, kde jsme dostali v 96. minutě gól, Teplice… Těch zápasů bylo hodně a to nás stálo titul.

Mrzí druhé místo o to víc, že jste Spartu přehrávali?

Osobně to teda mrzí nejvíc, protože jsme na Spartě ukázali, že jsme herně jasně lepší tým. Jsme na tom mnohem lépe, ale těmi dalšími zápasy jsme to ztratili.

Po minulé sezoně jste říkali, že se poučíte. Poučíte se po této?

To si řekneme asi příští rok.

V 5. minutě jste prohrávali 0:2.

Za mě jsme si zbytečně zkomplikovali těžký zápas na krásném hřišti a stadionu. Naštěstí jsme ještě do poločasu srovnali, což nám dalo vítr do plachet a zápas jsme dokázali otočit.

Měli jste úseky hry, kdy jste Sigmě nepůjčili míč, proč takhle nehrajete pořád?

(Smích). Chtěli bychom takhle hrát pořád, ale každý hráč má na hřišti nějakou myšlenku, která občas nevyjde. Dnes se nám to mísilo. Byly tam dobré momenty, pak i ty špatné. Je to už i tou únavou, je konec sezony a všichni toho mají plné zuby. Naštěstí jsme to zvládli.

Říkal jste na pěkném hřišti, ale hlavně v prvním poločase jste celkem klouzali.

Tady je vždycky dobrý trávník, hraje se mi tady dobře. Sice jsme z toho dostali gól, ale to už může pramenit ze všeho, že jsme unavení, pohyb není takový, jaký by byl třeba ve třetím kole. Pak už je to jedno s druhým a dneska tam už všichni padali jak hrušky (úsměv).

V Olomouci jste hrával, je pro vás zápas na Andrově stadionu něco víc?

Pro mě je vždycky speciální se sem vracet. Strávil jsem tady celé mládí od jedenácti let, takže se sem hrozně rád vracím.