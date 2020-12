Falta tedy po utkání rychle spěchal domů na Hanou. „O poločase jsem mu psala SMSku, že malý už je asi na cestě a budu se chystat do porodnice,“ prozradila pro Deník šťastná maminka. Malý Gabriel si všechno načasoval znamenitě. Stal se navíc jubilejním tisícím miminkem narozeným letos ve šternberské nemocnici.

„Vlastní porod se rozjel okolo půlnoci a manžel stihl z Prahy dojet v noci jen tak tak,“ dodala.

„Že bych se ze zápasu omluvil, o tom jsem nepřemýšlel. Jeden porod už jsme měli za sebou a nebylo to nic, co by bylo za dvě hodiny. I když tentokrát ale syn trochu překvapil, jak rychle přišel na svět,“ usmíval se Falta.

„Naštěstí jsem to stihl, takže všechno dobré. Věřím, že synátor bude hodný,“ doplnil.

Na nepovedený závěr utkání s Pardubicemi se mu zapomínalo přece jen snáze. Právě on totiž nezareagoval ideálně poté, co domácí David Huf střílel z trestného kopu do zdi. Falta sice proti střelci vyrazil, ale drobounké zaváhání nakonec stačilo, aby pardubický střelec měl dostatek času přesně zamířit.

„Počítal jsem, že tam bude cpát centr nebo střelu pravačkou, ale měl jsem si asi spíš pohlídat jeho levou nohu, když je to levák. To jsou ty mikrochyby. Stejně jsem se tam stihl dostat, ale už jsem to jen tečoval,“ mrzelo Faltu.

SPECIFICKÁ PŘÍBRAM SIGMĚ NESEDÍ

Recept na vykoupení je jednoduchý. Porazit v sobotu v dalším domácím utkání Příbram a naskočit znovu na vítěznou vlnu.

Ovšem pozor, i když je Příbram na chvostu tabulky. Hanákům se na ni v poslední době vůbec nedaří. Na jaře s ní prohráli doma 1:2.

„Asi nám nesedí způsob jejich hry. Jako by nám obecně ti relativně slabší soupeři poslední dobou tolik nevyhovovali. Je to specifické. Hrozili nám z brejků. To si musíme pohlídat. Věřím, že jsme na ně připravení líp než kdy předtím a že je konečně porazíme,“ říká Falta odhodlaně.

„Pro každého je to těžké hrát do plných. Když si devět chlapů stoupne pod balon, tak je složité se tak nějakou kombinací dostat. Pozor je potřeba dát si hlavně na laciné ztráty uprostřed hřiště. Musíme si pohlídat, abychom se netlačili přehnaně dopředu a pak za to nezaplatili při nějakém brejku,“ doplnil záložník, nad jehož dalším pokračováním v Olomouci visí otazník.

POKRAČOVÁNÍ V SIGMĚ? ROZHODNE SE PO NOVÉM ROCE

Po sezoně mu končí smlouva. V Sigmě zatím novou nepodepsal a od ledna bude moct oficiálně vyjednávat s dalšími kluby.

„Manažerovi jsem řekl, že přes svátky nechci nic řešit. Pak si na to můžeme sednout a uvidíme, co vymyslíme,“ řekl.

Sezonu začal na lavičce, ale postupně si místo v základní sestavě vybojoval zpátky.

„Tak to ve fotbale je. Bral jsem to tak, že musím udělat něco navíc, abych se do sestavy zpátky dostal,“ přiznal.

Jeho levačka pořád dovede velké věci. Stačí vzpomenout na luxusní gól v Brně.

„Cítím se teď na hřišti dobře, i když samozřejmě v některých zápasech je to lepší, v některých horší. Věřím, že když to takhle půjde dál, tak tenhle ročník bude úspěšný,“ doplnil.

A jestli v tom dalším bude hrát znovu za Olomouc? Úplně vyloučeno to pořád není.

„Bude záležet na tom, co se objeví za nabídky. Na rovinu říkám, že úplně všude bych nešel. Tady jsme doma, máme čerstvě malého synka a stěhovat se za každou cenu, to bych asi nechtěl,“ řekl upřímně.