Čtyři zápasy Sigmy v řadě na půdě Baníku přinesly remízu. V to ale svěřenci Václava Jílka chtěli změnit a byli to oni, kdo zahrozil hned v první minutě, když brankář Laštůvka chyboval v rozehrávce po dobrém presinku Zifčáka, ale ostravští obránci nebezpečí rychle zažehnali.

I další střelecká příležitost v jedenácté minutě pramenila z presinku Laštůvky, kterého k odkopu donutil tentokrát Chytil a Zifčák zpoza vápna zakončoval.

„Nacvičovali jsme už na tréninku, že budeme presovat z křídel a zavírat stopery na slabší nohu. To se nám často dařilo a oni museli hrát pod tlakem nahoru,“ řekl pro O2 TV záložník Sigmy Kryštof Daněk.

„Soupeř nás dobře napadal, my jsme se někdy zbytečně dostali pod tlak zpětnou přihrávkou na Laštyho,“ doplnil jej domácí kouč Ondřej Smetana.

Konečně s fanoušky! Sigma jede na Baník potvrdit body

Chvíli na to šel Baník do přečíslení, ale nabídku Ekpaie do malého vápna odklidil ve skluzu Beneš na roh, ze kterého sám Ekpai na přední tyči nebezpečně hlavičkoval.

Po půl hodině hry založil akci Stejskal a na jeden dotek se míč přes Chvátala a Chytila dostal až k Pablovi, ale ten pálil pouze do míst, kde stál Laštůvka.

Baník zahrozil v 38. minutě po přízemním pasu do šestnáctky ale Kuzmanovič míč v dobré pozici úplně minul.

Dvě minuty před koncem šla Sigma do útoku a Pablo zkoušel na půli hřiště efektivně obejít protihráče, jenže o míč přišel a rázem měl Baník k dispozici brejk tři na tři, který vyřešil faulem za žlutou kartu Greššák. Střelu Fleišmana z následného přímého kopu z přibližně pětadvaceti metrů ale Stejskal kryl.

„První poločas byl ještě takový bezkrevný. Měli jsme tam málo kvality a sebevědomí do brány soupeře a na posledních třiceti metrech,“ hodnotil hostující kouč Jílek.

Uničov má další posilu z druhé ligy, Prostějov i kvůli tomu řeší nepříjemnosti

O první vzrušení po změně stran se postarali domácí. Centr Bouly ze standardky Hanáci odvrátili pouze na šestnácku k Fleišmanovi, jenž z voleje mířil dobře, ale jeho pokus zblokoval na roh Daněk.

Další nebezpečná situace přišla v 52. minutě. Falta posílal dobrý centr do malého vápna Sigmy, ale Ekpai ani Almási nezakončili, povedlo se to až na zemi ležícímu Kuzmanovičovi, ale ten trefil přímo rukavice Stejskala.

Ve druhé půli tedy začal aktivněji Baník, čehož se trenér Smetana snažil využít a do hry poslal druhého útočníka Jiřího Klímu. Jenže paradoxně to mělo úplně opačný dopad. Sigma hru srovnala a postupně to byla ona, kdo měl více ze hry a vytvářel si šance.

Velká příležitost přišla po rozehraném rohu a centru Chvátala, kdy hlavičkoval na zadní tyči míč do země Běneš a Laštůvka pokus vyrazil do tyčky.

Hostování v Prostějově? Škola má přednost, říká Svědík na adresu talentu

Hned na to Daněk krásně našel Breiteho, před kterým už stál jen domácí brankář a ten se opět zaskvěl.

„Chyběla nám lepší kvalita v zakončení. Radim to měl nalité, gólman už leží a my ho trefíme. Byl to stoprocentní gól,“ nechápal Jílek.

Sigma postupně přebírala iniciativu a měla míč delší dobu pod kontrolou, ale poté chyboval v rozehrávce Beneš. Olomoučtí zadáci se však dokázali rychle vrátit a byla z toho pouze střela Ndefeho zpoza šestnáctky.

Hned na to pálil po dobré přízemní pobídce Chvátala z hranice penalty Pablo ale jeho střela postrádala razanci i směr a Laštůvka míč v poklidu chytil.

„Škoda, že jsme nevyužili na začátku půle nějakou šanci, protože jsme tam měli dobrou pasáž, ale potom jsme špatně bránili ve středu hřiště a Sigmu pustili do hry,“ věděl Smetana.

„Druhý poločas byl jasně v naší režii. Nevybavuji si žádnou vyloženou šanci Baníku, naopak my jsme tam měli čtyři. Bohužel rozhodla efektivita,“ kroutil hlavou Jílek.

A měl pravdu. V 81. minutě zmrazila Sigmu paráda Jakuba Pokorného, která rozvášnila šest tisíc diváků na vítkovickém stadionu. Po rohovém kopu vystřihl nádherně nůžky a míč zapadl za záda Stejskala.

Galáskovi do zahraničí pomohla i Olomouc. Zaujalo gesto, říká odchovanec Baníku

„Balón dobře letěl, zkouším to i na tréninku, kde mi za to kluci dávají čouda, protože to nevychází. Zkoušel jsem to i v Opavě, kde jsem trefil hlavu soupeře a dostal červenou. Dnes to tam krásně padlo. Ostatní mi při oslavě říkali, že to ani není možný, já ten gól ani neviděl,“ popisoval střelec.

„Gól to byl nádherný, to musím uznat, ale zase to bylo po standardce, takže se na to podíváme, protože tam musela nějaká chyba být,“ uznal olomoucký kouč.

Po inkasovaném gólu to kouč Václav Jílek zkoušel se stoperem Vítem Benešem na hrotu. Přízemní střelou zahrozil střídající Navrátil, v závěru se Sigma pokoušela dostat do šance nákopy, ale žádná branková už nepřišla.

„Dnes viděl každý, že jsme ve hře byli dobří, ale bohužel jsme nedali spoustu šancí. Musíme v nich zachovat klidnější hlavu, protože žádná z nich není jednoduchá. Potom nám soupeř dá gól, který padne jednou za dlouhou dobu. Měli jsme tady vyhrát,“ byl smutný Daněk.

Na vítězství v Ostravě tak musí Sigma nadále čekat, vyhrála tam naposledy v roce 2012.

„Musím kluky pochválit a nemám jim co vytknout. Měli jsme plán - chtěli jsme být aktivní a Baník si s tím nevěděl rady. Věděli jsme, že si bude pomáhat dlouhými míči, ale my jsme sbírali druhé balony. Kromě dvou nebezpečných situací, závarů si nic nevytvořil,“ uzavřel Václav Jílek.

FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 81. Pokorný.

Rozhodčí: Batík - Dobrovolný, Dresler. Ondráš (VAR). ŽK: Boula, Ekpai, Laštůvka - Greššák, Chvátal, Daněk. Diváci: 6151.

Baník: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Kaloč, Boula (59. Buchta (90+4. Juroška)) - Ekpai (67. Jaroň), Kuzmanovič (59. Klíma), Falta - Almási. Trenér: Ondřej Smetana

Sigma: Stejskal - Chvátal (88. Zahradníček), Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Breite, Greššák (88. Poulolo) - Daněk, Pablo, Zifčák (65. Navrátil) - Chytil (77. Růsek). Trenér: Václav Jílek.