Poslední 30. kolo základní části FORTUNA:LIGY mají před sebou fotbalisté Sigmy Olomouc. Na Andrův stadion dorazí Baník Ostrava.

Utkání 8. kola první fotbalové ligy: SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava 17. září 2021 v Olomouci. (zleva) Nemanja Kuzmanovič z Ostravy a Ondřej Zmrzlý z Olomouce. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zajímavý a sledovaný zápas moravskoslezský rivalů Sigmy Olomouc s Baníkem odstartuje v neděli v 15 hodin stejně jako všechny ostatní zápasy celého kola. Oba týmy mají odlišné starosti. Baník Ostrava již jistě skončí ve skupině o záchranu. To Sigma je opravdu velice blízko té o titul. Stačí jí k tomu, aby vysoko neprohrála a Liberec vysoko neporazil Spartu. Má totiž na šestém místě náskok tří bodů, stejný vzájemný zápas a skóre lepší o deset gólů – což je manko, které by Slovan musel smazat, aby Hanáky ze šesté příčky dostal za sebe.

„Víme, že na 99 procent máme jistou šestou pozici, čímž jsme splnili první předsezónní cíl. Ale rozhodně to tím pro nás nekončí. Chceme dál zůstat ve hře. Stoprocentně jdeme vyhrát. Když zvládneme Ostravu, tak pozice pro nás, abychom mohli zabojovat ještě o vyšší příčky, by byla slibná. Mohl by to být odrazový můstek,“ hlásí asistent trenéra a vedoucí mužstva Sigmy Milan Kerbr.

Olomouc ale neprožívá nejideálnější období. V posledních zápasech prožívá poločasové výpadky. Ráda by se tak na vrchol sezony navnadila lepším výkonem než v posledních zápasech.

Kam za sportem? Fotbalový derby víkend, Zora hraje o finále

Sráží ji také chyby brankáře Macíka a je otázka, zda slovenský gólman opět dostane příležitost i proti týmu Pavla Hapala. Sigma ztrácí na čtvrté Bohemians čtyři body a právě to je příčka, o kterou by se ráda porvala.

„Pro celý klub je velkou motivací udělat velký úspěch, který tady dlouho nebyl. Rozhodně pro to uděláme maximum,“ pokračuje Kerbr.

Jedenáctý Baník ve vloženém kole osmdesát minut vzdoroval Slavii, ale nakonec padl 0:2 a prohrál podruhé za sebou. Oproti tomuto duelu se Ostravě vrátí Srdjan Plavšič. To Sigma v závěru utkání vydolovala bod v Jablonci (2:2).

„V lize teď není tým, který by o něco nehrál a platí to i pro Baník. Je to tým s vynikající fanouškovskou základnou a pořád s velkými individualitami. Mají v kádru skvělé fotbalisty. Že jim to momentálně nevychází a budou hrát spodní skupinu, neznamená, že nás čeká něco lehkého,“ je si vědom Kerbr.

Na poslední měření sil mají Hanáci ideální vzpomínky. Ve Vítkovicích zvítězili v prvním kole na podzim vysoko 3:0 a rádi by na duel navázali. O speciální zápas půjde pro Jakuba Pokorného, který tehdy ještě nastoupil v dresu Baníku.

Vedu stejný tým, ptal se Jílek. Macíka chyby nepoloží, ale musíme je řešit

Na druhé straně bude souboj pikantní pro bývalé sigmáky trenéra Pavla Hapala a jeho asistenta Jiřího Nečka.

„Potřebujeme zvítězit a získat důležité body, které se započítávají do nadstavby a my do ní chceme jít v co možná nejlepším výchozím postavení a mít o jeden domácí zápas navíc, takže váhu utkání má. Olomouc je kombinační a technické mužstvo, dostala se do šestky, takže už může hrát i klidněji. Ale my se musíme dívat na sebe, chce to zlepšené výkony podpořit ještě větší agresivitou v šestnáctce a zakončení. Zápas bývá považován jako derby, v Olomouci na Baník dorazí více lidí, než chodí normálně, a my věříme, že fanoušci nám vytvoří zase domácí prostředí,“ říká Pavel Hapal pro klubový web.

Doma ale Sigma Baník neporazila čtyřikrát v řadě a hned tři duely na Andrově stadionu Ostravští vyhráli. Navíc se očekává velká podpora hostujícího celku, jehož fanoušci dostali k dispozici tribunu Sever.

„Určitě dorazí hodně fanoušků z Ostravy. Já věřím, že přijdou i ti naši a poženou nás také dopředu. Každému fotbalistovi se hraje líp, když hraje před zaplněným stadionem,“ uzavřel Milan Kerbr.

Vzhledem k tomu, že se všech osm duelů nejvyšší soutěže hraje ve stejný čas a není dostatek techniky, tak hned polovina utkání bude bez videoasistenta rozhodčího. VAR nebude k dispozici ani na utkání Sigmy Olomouc s Baníkem Ostrava.