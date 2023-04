Fotbalisté Sigmy Olomouc budou chtít ve 26. kole FORTUNA:LIGY odčinit porážku 0:4 z Edenu. V cestě stojí rozjetý tým Bohemians a půjde o důležité utkání v boji o čtvrté místo.

Fotbalisté Sigmy remizovali s Bohemians 0:0. Ondřej Zmrzlý, Mojmír Chytil | Foto: SK Sigma Olomouc

Desetizápasová šňůra bez porážky Hanáků je pryč. Nicméně Sigma drží ještě jednu sérii, a to tu domácí. Na Andrově stadionu neprohrála osm zápasů a pět z nich vyhrála. Naposledy v Olomouci vyhrála v září Plzeň.

„Jsme si vědomi, že jsme na Slavii prohráli vyšším rozdílem. Nemělo by to však na nás zanechat stopy. I takové zápasy a porážky k fotbalu patří. Nemá smysl z toho dělat tragédii,“ říká asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

V neděli od 16 hodin bude stát proti Hanákům tým Bohemians. Svěřenci kouče Veselého v lize neprohráli pětkrát v řadě a hned čtyři poslední duely vyhráli. A to v cestě stály celky jako Plzeň či Slovácko. Naposledy zvládli právě přímý souboj se Slováckem 1:0. I díky tomu se posunuli Klokani na čtvrté místo tabulky a mají pětibodový náskok na šestou Sigmu.

V nohách však budou mít náročný pohárový duel se Slavií. Ve středečním semifinále MOL Cupu sahali po postupu do finále a skalpu Slavie v Edenu. Sešívaní srovnali až v šesté nastavené minutě a poslali utkání do prodloužení, v němž nakonec Slavia vyhrála 3:2. Kromě zklamání ze ztraceného postupu tak budou mít svěřenci Jaroslava Veselého v nohách 120 minut hry (včetně nastavení se hrálo 146 minut).

„Myslím, že první poločas jsme na Slavii odehráli podobně jako Bohemka v pohárovém utkání. Druhý poločas jsme si vyhodnotili a věřím, že se z toho poučíme," porovnával Saňák.

Poslední dva vzájemné duely skončily remízou. Na podzim Sigma vybojovala v Ďolíčku bod, když od třetí minuty vedla zásluhou Poulola. Za Pražany srovnal dvacet minut před koncem Dostál.

V zápasech těchto týmů nepadá příliš branek. Z posledních deseti utkání se stalo pouze dvakrát, že by padlo tři a více gólů.

Sigma bude chtít kromě snížení ztráty na čtvrtou příčku hájit tříbodový náskok na sedmý Jablonec, aby se udržela ve skupině o titul.

„Je to jedno ze stěžejních utkání tohoto období. Do konce základní části je pět utkání, z toho tři doma. Důležité je samozřejmě každé z nich. Uvědomujeme si důležitost, Bohemka je v tabulce blízko nás. Chceme tam být taky a zkomplikovat jim situaci. Je třeba se velmi dobře připravit. Zásadní je, že to máme celé ve svých rukou," popisuje asistent trenéra.

„Bohemians určitě nejsou v tabulce tak vysoko náhodou. Mají svou představu. Trenéra Veselého znám už z doby, kdy jsme hráli proti sobě v divizi. On trénoval Letohrad a já Ústí nad Orlicí. Má svou fotbalovou vizi. Hrají dobrý intenzivní fotbal. Mají dobrý kádr a teď se jim daří, ale my do toho půjdeme naplno a pochopitelně chceme vyhrát," dodal.

Poprvé se pak od svého odchodu vrátí na Andrův stadion v roli soupeře Martin Hála, který se v poháru na Slavii prosadil. Naopak chybět by měl nejlepší střelec Bohemians David Puškáč, který vstřelil pět gólů a již měsíc je zraněný. Spoléhat tak Jaroslav Veselý může na čtyřgólové Václava Drchala či obránce Antonína Křapku.

„Myslím, že se ani jeden tým nebude přizpůsobovat tomu druhému. Pro fanoušky by to mohl být velmi zajímavý zápas," uzavřel Jiří Saňák.

