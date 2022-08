Nespokojenost s výsledky a výkony panuje nejen uvnitř klubu, ale také u široké veřejnosti. A dusno není pouze kvůli výsledkům.

Už na jaře nebylo vše úplně růžové. Smlouva končila legendě Romanu Hubníkovi. Ten se po jednáních s vedením v čele se sportovním ředitelem Ladislavem Minářem rozhodl smlouvu neprodloužit. Tohle část veřejnosti pořádně nahlodalo, protože se proslýchalo, že jednání ani následná nabídka nebyly úplně takové, jak by se k bývalému kapitánovi a reprezentantovi slušelo.

Ustojí trenér Jílek špatný start do sezony? Jeho pozice není úplně pevná

Sigma následně pustila Kryštofa Daňka do Sparty a poté vedla dlouhá jednání o odchodu Václava Jemelky. Právě za reprezentačního stopera, který k nyní již účastníkovi základní skupiny Ligy mistrů přestoupil, měla přijít z Plzně hráčská kompenzace.

„Bez debat by to musela být jedna z variant. Nemůžeme mít jen tři stopery,“ říkal na předsezonní tiskové konferenci Ladislav Minář, když rokování o přestupu probíhala.

Jenže Jemelka je pryč a náhrada nikde. Není divu, že se část fanoušků o to víc zlobí, že klub neprodloužil smlouvu s Romanem Hubníkem, když bylo jisté, že nabídky na Jemelku chodit budou. Právě v Hubníkovi mohla být ona náhrada, byť se nejedná o leváka.

Klub se ale stále příchodu jiného středního obránce nevzdává.

„Pozici stopera řešíme. Není to tak, že bychom to vzdali a byli spokojeni se stavem, jaký tady máme. Ale naše možnosti určitě nejsou takové, abychom přivedli bombarďáka, jako je Vašek,“ řekl kouč Václav Jílek.

Výborný vstup, poté potopa

Do sezony 2022/23 vstoupila Olomouc skvostně. Vyhrála v Ostravě 3:0, jenže potom přišly porážky s Brnem (0:2), na Spartě (0:2) a doma se Slováckem (1:2).

Sigma si navíc v posledních třech zápasech, až na úvodní dvacetiminutovku s Brnem, nevytvořila téměř žádné šance.

„Chybí nám kvalita v ofenzivě,“ je si vědom trenér Václav Jílek. Ten často sází na dva defenzivní záložníky a Olomouci tak chybí kreativita.

„Chybí jí dirigent hry,“ myslí si bývalý hráč Sigmy či Bielefeldu David Kobylík. K tomu si kouč Jílek stěžoval na menší nasazení a důraz, než předváděl soupeř.

Pozice kouče

Nespokojené s výsledky i výkony je samozřejmě i vedení. A je otázka, jestli to všechno neodnese hlavní trenér Václav Jílek, protože se fotbalovým prostředím začalo spekulovat, že jeho pozice není tak pevná.

„Sigma koketuje s odvoláním trenéra Jílka. Zabývá se myšlenkou náhrady z vlastních zdrojů. Pikantní je jméno jeho případného nástupce.…,“napsal na Twitter David Kobylík. Deníku pak tuhle informaci potvrdily i další zdroje.

Jenže na tento tweet reagoval předseda výboru spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš s tím, že se tvrzení Davida Kobylíka nezakládá na pravdě.

Výhružky a vulgarismy na Sigmě! Klub podá trestní oznámení

„Žádné ultimátum trenér od vedení do nejbližších zápasů nedostal. Všichni však víme, že z hlediska výsledků musí přijít rychlé zlepšení,“ sdělil Deníku Jakub Beneš.

Už nedělní utkání v Mladé Boleslavi proti Hradci Králové by mohlo napovědět, jak se všechno bude vyvíjet. Poslední duel Sigma právě s tímto soupeřem prohrála na jaře na konci základní části vysoko 0:3.

Tohle už je moc!

Někteří fanoušci dlouhou dobu kritizují sportovního ředitele Ladislava Mináře a přejí si jeho odchod. V posledním duelu proti Slovácku dokonce spustili pokřik: „Minář ven!“ Na sociálních sítích už se objevil také návrh o dalších protestech v domácím utkání proti Liberci a celkově se množí spousta názorů, že právě někteří lidé ve vedení jsou důvodem, proč část fanoušků na Andrův stadion nechodí.

V komentářích na Facebooku či Twitteru bylo možné najít spoustu vulgárních útoků hlavně proti sportovnímu řediteli. Klub reagoval promazáním těch vulgárních a vypnutím komentářů pod svými příspěvky na Facebooku. Podobné komentáře je však možné najít téměř ve všech diskuzích každého klubu, jemuž se zrovna nedaří.

„Pozastavili jsme je kvůli tomu, že míra urážek v nich bohužel přesáhla únosnou mez. Věříme, že jde o dočasné opatření,“ komentoval klub pod svým příspěvkem na Twitteru. Ve čtvrtek 25. srpna již nové příspěvky účtu SK Sigma Olomouc na Facebooku bylo možné komentovat.

Jsem zklamaný, chyběl drajv, říká Jílek. Co hráči z béčka a posila na stopera?

„Fanoušků a jejich podpory si velmi vážíme. Kritiku, i když někdy velmi tvrdou, chápeme. Současný stav nás trápí stejně jako naše příznivce. O to víc bych chtěl všechny požádat o podporu našeho týmu,“ sdělil Jakub Beneš.

Jenže někteří jedinci neomluvitelně přestřelili ještě víc. Sigma totiž řeší ještě mnohem nepříjemnější věc. Po utkání se Slováckem se stal terčem výhrůžek jeden z hráčů. Podle serveru isport.cz si jeden z nejzkušenějších hráčů týmu u auta vyslechl výhružky o podřezání jeho i rodiny.

Klub na tuto ohavnost hned v pondělí reagoval prohlášením na svých webových stránkách.

„Chápeme rozhořčenost fanoušků z výsledků a výkonů A-mužstva. Ani my nejsme spokojeni a děláme vše pro to, aby se obojí v co nejkratším čase zlepšilo. Pro co však v žádném případě pochopení nemáme, jsou hrubé vulgarismy a dokonce výhrůžky násilím či smrtí, které směřují k hráčům, funkcionářům či jejich rodinám, jako tomu bylo po nedělním utkání proti Slovácku. Takové útoky jednoznačně odsuzujeme a budeme se proti těmto bránit všemi dostupnými prostředky,“ stálo v prohlášení.

„Spolupracujeme s policií na identifikaci konkrétního pachatele, kterému chceme zamezit vstup na stadion, protože jeho jednání hrubě překročilo všechny akceptovatelné etické a morální hranice. Na stadion pravidelně zveme děti z regionálních fotbalových klubů a rozhodně nechceme, aby takové chování braly jako normu,“ okomentoval ještě pro Deník Jakub Beneš.

Pozitivum? Béčko

Asi jediné, co klub může těšit, jsou výsledky druholigového béčka, kde ve formě hrající mladíci atakují čelo F:NL. Ještě neprohráli a po čtyřech kolech mají jako nováček deset bodů. Je otázka, zda není na čase právě některé tyto fotbalisty vytáhnout zpět do ligového kolotoče.

„Nároky na prvoligový a druholigový fotbal jsou odlišné. Abychom vyházeli sedm hráčů a dali tam sedm z béčka, by asi nebylo racionální,“ odpověděl na podobnou otázku trenér Jílek.

Střípky D. Kobylíka: Po Baníku potopa. Sigmě chybí dirigent hry

Ve formě hraje například ve středu hřiště Jiří Spáčil, který v minulé sezoně odehrál několik dobrých duelů i v nejvyšší soutěži.

„Samozřejmě nejde hodit hned všechny do ligové sestavy, to už jsme zkusili a nefungovalo to, ale postupně po jednom? Proč ne. Navíc odstavení Spáčila po jeho některých skvělých ligových zápasech mi přišlo velmi necitlivé. Sigma musí nutně najít dirigenta hry nebo jiný herní mustr a rozestavení než se dvěma štíty a bez ofenzivního střeďáka. Nicméně nesmíme zapomenout na to zásadní, a tím je nasazení a bojovnost. Pojmy, kterými se dnes ve vyspělých soutěžích ani není třeba zabývat, ale u nás bohužel ano. A obzvláště poslední týdny na Andrově stadionu. Věřím, že se to brzy povede a budou nás čekat lepší výkony a výsledky než minulé týdny,“ vyjádřil se David Kobylík nedávno ve svém sloupku pro Deník.