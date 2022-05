Záložník Filip Zorvan, obránce Lukáš Vraštil, slovenský defenzivní záložník Denis Ventúra a brankář Tomáš Digaňa. To jsou jména vytipovaných posil olomouckého klubu, které Ladislav Minář potvrdil. „Máme zájem, aby tady působili,“ říká ve videu. U prvních dvou jmenovaných by mělo být již víceméně jasno o jejich podpisu na Andrově stadionu.

Zároveň dodal, že ještě jednoho až dva další hráče by v kádru rád uvítal s tím, že prioritou by měl být krajní záložník. „Toho budeme hledat klidně až do poslední chvíle. Moc jich není,“ prozradil Minář.

Naopak Sigma se rozloučila s Jakubem Yunisem, Pablo Gonzálezem, Tomášem Zahradníčkem či Martinem Hálou, kterým končila smlouva. Brankáři Janu Stejskalovi potom skončilo hostování. „To jsou potvrzené odchody,“ sdělil Minář.

Podle informací Deníku by měl následovat také přesun obránce Radka Látala do Mladé Boleslavi.

Analýza: Co se Sigmě (ne)povedlo. Od bitev se silnými až po penalty

Velmi probíraná otázka je také ta týkající se kapitána Romana Hubníka a jeho dalšího pokračování v klubu společně s Michalem Vepřekem.

„Je pořád otevřené, jestli tady kluci budou působit dál. Dostali nabídku, která obsahuje také požitky v první lize. Není to jen o jedné schůzce. Máme deadline, kdy se mají vyjádřit,“ objasnil Minář.

Podle informací redakce je blíže setrvání v týmu Michal Vepřek. Naopak Roman Hubník je spíše nakloněn konci. Definitivní rezultát by měl padnout do konce května. „Pokud by nepokračoval, tak by to nebylo v otázce financí,“ zdůraznil sportovní manažer.

Statistiky Sigmy: Kolik lidí na ni přišlo, zlý muž, počet debutantů a další

Pozornost se však točí také kolem talentovaného Kryštofa Daňka a jeho odchodu do Sparty, který je považován za hotový.

„Kryštof je žádané zboží, ale je do roku 2025 pod smlouvou, takže nejsme pod tlakem. Zájemců je více, Sigma dala všem najevo, za jakých podmínek by mohl odejít a ty jsou tvrdé, ale přiměřené věku a kvalitě hráče. Pokud je někdo splní a sám hráč bude chtít odejít, tak se může stát, že by se transfer uskutečnil,“ uzavřel Ladislav Minář.