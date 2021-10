Skřípalo to, ale důležité tři body zůstaly doma. Olomoučtí fotbalisté porazili doma Karvinou 2:0 a před náročným programem si udrželi pozici nejlepší šestce prvoligové tabulky. Karviná měla přijet s novým koučem Bohumilem Páníkem, ale ten nakonec kvůli covidu na Hanou nedorazil.

Fotbalová Sigma Olomouc porazila doma MFK Karviná 2:0. Radim Breite | Foto: SK Sigma Olomouc

"Dozvěděl jsem se to dnes ráno. Museli jsme se na to připravit, i když celý týden byl s týmem trenér Páník. Byli jsme v průběhu zápasu i v poločase. Byla to intenzivní komunikace," uvedl zaskakující kouč Lubomír Vlk.