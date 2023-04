Sigma Olomouc nestačila ve FORTUNA:LIZE na Slavii. V Edenu bez Antonína Růska padla jednoznačně 0:4 a prohrála po deseti zápasech bez porážky.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 2:0, Mojmír Chytil | Foto: Deník/Jan Pořízek

Bez zraněného Antonína Růska, kterého trápily problémy se zády, vyběhli v Edenu fotbalisté Sigmy k utkání se Slavií. Chyběl také stoper Lukáš Vraštil, kterého nahradil jmenovec Greššák a k dispozici stále nebyl ani host ze Sparty Jan Fortelný či Vít Beneš.

Slavia se musela obejít bez vykartovaného Petera Olayinky a před utkáním se v Edenu fanoušci rozloučili s Davidem Hovorkou, který kvůli zdravotním problémům musel ukončit kariéru.

I přes tyto komplikace Hanáci se Slavií dlouho drželi krok. V první půli měli sešívaní sice opticky více ze hry, ale vyložené šance nepřicházely. Zahrozil v 17. minutě akorát van Buren, jehož pokus mířil vedle. Příležitosti předcházel prohraný souboj Pokorného se Schranzem, následně přišel centr.

Distributor Sláma v nejlepší formě: Srovnal jsem se v hlavě. Jen trénink nestačí

Poté se při faulu na Breiteho sám zranil Jakub Hromada a musel vynuceně střídat. Ale bylo to spíše ku prospěchu. Novic na hřišti Zafeiris ještě do poločasu dvakrát zahrozil. Ve 43. minutě mířila jeho tečovaná střela těsně vedle. O chvíli později prošel středem a tentokrát bez pomoci obránce vypálil vedle.

Už to vypadalo, že se do šaten půjde za bezbrankového stavu, jenže Olomoučtí v poslední minutě nastavení inkasovali. Ve 48. minutě našel Douděra centrem Schranze, který míč vrátil a van Buren v pádu dostal balon za Macíka - 1:0 a hned potom odpískal rozhodčí přestávku.

„Řekl bych, že odhodlání i víra v to, že tady můžeme uspět, byly velké. Bohužel to ale trvalo krátce. Rozhodla větší herní kvalita a herní sebevědomí soupeře. Určující byla branka v nastaveném čase. To pro nás byla docela šupa. Cítil jsem, že to s hráči zatřáslo, protože si věřili, že za bezbrankového stavu by Slavia byla nervóznější,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Hanáci měli první a poslední šanci v úvodní půli ve 39. minutě, kdy po kombinaci na levé straně pálil nepříjemně Pospíšil, ale Kolář vytlačil jeho pokus na roh.

„V první půli se nám ale dařilo plnit organizační plán. Nevybavuji si vyložené šance Slavie, i když měla víc míč v držení, ale to má asi v každém zápase. U nás jsem postrádal větší kvalitu a sebevědomí při držení míče,“ dodal Jílek.

V 56. minutě se na ligový trávník vrátil Juraj Chvátal a trenér Václav Jílek reagoval na nepříznivý vývoj dvojím střídáním. Jiřího Slámu nahradil Ondřej Zmrzlý.

Druhý hřebíček pro Sigmu přišel v 62. minutě. Slavia přenesla hru zprava doleva a centr Juráska vyrazil Macík pouze k Lingrovi a ten v pádu zvýšil na 2:0.

Slavia se dostala v dalších minutách do tlaku a Sigma bránila dvoubrankovou ztrátu. Jenže neubránila. Čtvrt hodiny před koncem přišel centr z pravé strany a Chvátal neubránil Schranze, který hlavou zvýšil na 3:0. Trenér Václav Jílek na lavičce pouze kroutil hlavou.

Přestupová bomba v I. A. Do Troubelic míří fotbalista, který hrál FORTUNA:LIGU

Sigma se v ofenzivní části na žádné zdramatizování nezmohla. Naopak v poslední čtvrté nastavené minutě špatně rozehrál Pokorný, čehož využil v 94. minutě Zafeiris, který našel centrem Jurečku a ten z malého vápna překonal Macíka počtvrté.

Druhý poločas už byl v jasné režii Slavie. Výsledek hovoří za vše. Nakonec je to 4:0. Pro nás je to zápas, ze kterého si musíme vzít ponaučení a jít dál. Neměl by to být zápas, který rozhodne o našem postavení v sezoně,“ uzavřel Jílek.

Sigma tak přišla o desetizápasovou sérii neporazitelnosti, naopak Slavia zvládla i třináctý domácí zápas v sezoně vítězně.

SK Slavia Praha - SK Sigma Olomouc 4:0 (1:0)

Branky: 45+3. Van Buren, 62. Lingr, 75. Schranz, 90+4. Jurečka.

Rozhodčí: Szikszay – Kubr, Machač. ŽK: Sláma. Diváci: 16 186.

Slavia: O. Kolář – Masopust (70. Jurečka), Ogbu, Holeš, D. Jurásek – P. Ševčík (80. Pech), Hromada (39. Zafeiris) – Douděra, Lingr (70. Oscar), Schranz – Van Buren (70. Tecl). Trenér: Jindřich Trpišovský.

Sigma: Macík – Navrátil (84. Poulolo), Pokorný, Greššák, Sláma (57. Zmrzlý), Breite (71. Zifčák), Ventúra (71. Dele), Vodháněl, Pospíšil, Zorvan (57. Chvátal), Chytil. Trenér: Václav Jílek.