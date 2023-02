Na Andrově stadionu 1:1 se Spartou a v Uherském Hradišti 0:0 se Slováckem. To jsou dosavadní výsledky Sigmy v tomto roce. Do obou duelů vstupovali Hanáci v roli kurzového outsidera a u sázkových kanceláří se pohybovaly kurzy na jejich výhru kolem čtyř.

„Musíme k zápasu s Hradcem Králové přistoupit se stejnou koncentrací jako k předchozím utkáním. Nesmíme podlehnout tomu, že je Hradec nějaký snazší soupeř, než bylo Slovácko se Spartou. Mám trochu pocit, že se to takhle i mezi veřejností staví,“ říká asistent trenéra Sigmy Václava Jílka Jiří Saňák.

V 19. kole půjdou sigmáci poprvé do utkání jako mírný favorit. Stejně jako v předchozích dvou případech ale půjde o souboj sousedů v tabulce. Pátá Sigma i šestý Hradec mají shodně 26 bodů a pro Olomouc hraje pouze lepší skóre.

„Pokud by se nám podařilo vyhrát, tak vstup do jara bude hodnocen příznivě. Ale nechceme se dostávat pod nějaký tlak. Chceme vyhrát každý zápas a nejsme úplně spokojení s tím, že jsme se Spartou nebo se Slováckem nevyhráli,“ potvrdil Saňák.

Vzájemný zápas však vyhráli na podzim votroci. Stačila jim k tomu jediná branka, když Kodeš zužitkoval přihrávku Vlkanovi, který již v kádru není. Olomouc v Mladé Boleslavi, kde hrají Hradečtí domácí zápasy, dohrávala více než poločas v deseti bez vyloučeného Lukáše Vraštila. Přesto předvedla srdnatý výkon, kterým se dostala z krize a od tohoto duelu začala po černé sérii v úvodu ročníku sbírat body.

Hradec na úvod jarní části sezony zaskočil mistrovskou Plzeň, když dokázal v Doosan Areně otočit stav z 0:1 na 2:1. O trefy se postarali Vojtěch Smrž a novic ze Sparty Petr Pudhorocký.

„Hradec je houževnatý a nepříjemný soupeř. Před čtrnácti dny vyhrál v Plzni. Musíme to brát všechno velmi zodpovědně,“ je si vědom Saňák.

Kromě příchodu Pudhorockého kádr trenéra Miroslava Koubka výrazných změn nedoznal. Mezi tři tyče se navíc může postavit bývalý brankář Sigmy Michal Reichl.

Kromě vítězství nad Plzní Hradec v roce 2023 ještě vypadl z MOL Cupu porážkou 0:2 na půdě Českých Budějovic a stejným výsledkem nestačil ani v posledním ligovém kole na Bohemians, proti kterým nevyužil 41 minut dlouhou početní převahu. Z posledních pěti ligových zápasů pak soupeř Sigmy hned čtyři prohrál. Z toho tři hrál „doma“.

„Je to ale nepříjemný tým pro každého. Důrazný a agresivní. Možná podobně jako my. Chci vyzdvihnout práci trenéra Koubka i se Standou Hejkalem a jeho týmem. To jsou stratégové a taktici. Určitě nás nečeká nic jednoduchého. Přijede náročný soupeř,“ uzavřel Saňák.

Sigma drží čtyřzápasovou šňůru bez prohry a začalo se jí dařit i doma, kde z posledních duelů porazila Slavii, Zlín, Jablonec a remizovala se Spartou. Naposledy ji na Andrově stadionu porazila Plzeň.

Proti Hradci od jeho návratu mezi elitu odehráli Hanáci tři zápasy. Ani jednou nevyhráli. Kromě podzimní porážky padli na půdě soupeře také v minulé sezoně 0:3. Jediný duel v Olomouci skončil 2:2, když domácí neudrželi vedení 2:0. Duel startuje v neděli v 15 hodin.

