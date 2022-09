"Na hráčích jde vidět každodenní odhodlání. Chceme tu naši situaci zlomit a otočit a konečně se dostat do nějakých klidnějších míst. Budějovice na nás mají bod a my se chceme dostat před ně. Jako každého soupeře jsme je studovali a pevně věřím, že tam dokážeme vyhrát," říká asistent trenéra olomoucké Sigmy Milan Kerbr.

V úterý sehrála Sigma 2. kolo MOL Cupu v Uničově. A na postup (4:2 po prodl.)) se nečekaně natrápila a duel jí sebral spoustu sil, protože musela absolvovat sto dvacet minut vinou prodloužení. Do utkání navíc vyběhla hned pětice stejných hráčů jako o víkendu proti Plzni. Už o poločase je doplnili další tří, takže téměř kompletní základní sestava absolvovala velkou minutáž.

„Že by mělo hrát 120 minut v poháru v Uničově nějakou roli z hlediska únavy pro nás vůbec není téma. Hráči jsou nachystaní a vypadají dobře," odmítl jakékoliv spekulace asistent kouče Jílka.

Analýza: Extraliga je tady! Mora začíná v Plzni, s čím jde do boje?

Ten může být spokojený, protože plných 120 minut zvládl navrátilec po zranění Denis Ventúra a úvodní půli odehrál také Martin Košťál. Po trestu za červenou kartu bude již k dispozici také stoper Lukáš Vraštil. Scházet ale bude druhý střední obránce Jakub Pokorný, který v lize nasbíral už čtyři žluté karty.

České Budějovice mají v tabulce o bod více než Hanáci a poslední dva zápasy prohrály (s Mladou Boleslaví 0:2 a na Slavii 1:6). Kouči Jozefu Weberovi bude chybět Jakub Hora, který viděl v Edenu červenou kartu.

"Další velkou individualitou v jejich kádru je Hellebrand. To je hráč, který chce řídit hru a má pro to i předpoklady. Toho budeme chtít eliminovat. Krásný gól dal teď Potočný, mají samozřejmě i další šikovné hráče, ale my se musíme soustředit především na sebe," pokračuje Kerbr.

Mora bez Krejčího: Trpět bude návštěvnost i marketing. Vrátí se za rok?

Určitě nepůjde zrovna o jednoduché utkání. Sigma na výhru s Jihočechy čeká už šest ligových zápasů, z nichž tři skončily remízou. V minulém ročníku dokázali svěřenci Václava Jílka svého víkendového soupeře vyřadit z MOL Cupu na penaltu, ale poslední duel na hřišti Budějovic prohráli 1:2.

V dresu Budějovic nastupuje bývalý hráč Sigmy Martin Sladký a mezi zajímavá jména v kádru Jozefa Webera patří také ofenzivní Tomáš Zajíc či Roman Potočný.

"Nám bude kvůli kartám chybět Jakub Pokorný, ale vrátil se nám po trestu Lukáš Vraštil. Je tady Víťa Beneš, Florent Poulolo, mohou hrát i ostatní hráči. Možností máme dost," uzavřel Milan Kerbr.

Utkání startuje v sobotu od 16 hodin.