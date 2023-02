Pro domácí přišla studená sprcha velice brzy. Radim Breite fauloval na půlce půlky a i když se mu odpískání nelíbilo, hostující Vojtěch Smrž rozehrál standardku perfektně, na přední tyči míč nešťastně prodloužil bránící Růsek a na zadní tyči jej uklidil do sítě za bezmocného Trefila Michal Leibl. Od osmé minuty tak votroci na zřídka zaplněném Andrově stadionu vedli 1:0.

A byl to Hradec, kdo v úvodu hrozil více. Gabriel střílel nepříjemně z vápna a Trefil vytáhl jeho pokus na roh.

Po čtvrt hodině hry rozvášnila všechny přítomné situace Ryneše s Vraštilem, když se hostující hráč v době, kdy byl míč úplně mimo dění, rozběhl proti domácímu stoperovi a poslal jej k zemi. Domácí chtěli červenou kartu, nicméně hlavní rozhodčí Jan Všetečka volil pro hradeckého hráče pouze žlutou. Tenhle moment jakoby Olomoucké nakopl a převzali iniciativu.

V 19. minutě táhl Ventúra akci pět na tři, předal míč Chytilovi, který místo přihrávky Fortelnému volil střelu, jenž byla zblokována a následně střelu Navrátil z voleje vyrazil Reichl. Chvíli nato z rohu hlavičkoval z dobré pozice Ventúra, ale trefil jen rukavice Reichla.

Slovenský záložník byl aktivní. Ve 25. minutě nejprve natáhl k dalekonosné střele, která byla zblokována Čihákem, ale domácí zůstali na míči a při centru Navrátila zůstal na penaltě právě Ventúra úplně osamocen a z voleje uklidil míč k tyči - 1:1.

Po půl hodině hry se po kombinaci Fortelného s Chytilem dostal opět do koncovky ze šestnáctky, tentokrát však minul. Ve 37. minutě pak protáhl Reichla přízemní střelou Zmrzlý.

Přehlídka faulů

První velkou šanci ve druhé půli měl Vít Beneš. Po centru Zmrzlého ze standardní situace hlavičkoval vedle.

Kouč Václav Jílek na remízový stav reagoval střídáním. Místo kapitána Breiteho poslal na hřiště ofenzivnějšího Filipa Zorvana, jenže hned nato jeho tým inkasoval. Zmrzlý si nerozuměl s Benešem, kterého podrazil, a z následného brejku trestal obranu domácích Matěj Koubek, který zakončil na přední tyči přihrávku Gabriela.

Následovalo trojnásobné střídání Sigmy. Novic Vodháněl se snažil přelobovat v 74. minutě vyběhnuvšího Reichla, ale těsně minul.

V 82. minutě se Sigmě přece jenom povedlo vyrovnat. Fortelný dal míč za obranu Růskovi, který si míč pokryl, z otočky jej poslal před bránu, kde Chytil odstavil Čiháka a z druhé vlny nabíhající Vodháněl trefil přesně k tyči.

Další branku už duel nenabídl. Co je však těžko uvěřitelné - hlavní rozhodčí Jan Všetečka svým přísným metrem odpískal 43 faulů (16:27).

„Jsou to suchá čísla, já jsem spoustu faulů ani neviděl, takže je to úhel pohledu, některé odpískané fauly byly směšné. Za brnknutí. My jsme měli s rozhodčím po celý zápas problém,“ ohradil se trenér Hradce Miroslav Koubek, jelikož jeho tým má nálepku nejfaulujícího týmu ligy.

Sigma si tak neprohrála popáté v řadě, připsala třetí remízu za sebou a v tabulce je na šestém místě. Hradec je o skóre za Hanáky.

„Viděli jsme fotbalovou bitvu. V tomto směru to mělo grády. Utkání přineslo hodně soubojů, hrálo se ve vysokém tempu a obě mužstva toužila po vítězství. Tvrdě jsme si to odpracovali a remíza je zasloužená,“ dodal k utkání Koubek.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 2:2 (1:1)

Branky: 25. Ventúra, 82. Vodháněl - 8. Leibl, 63. Koubek.

Rozhodčí: Všetečka - Pečenka, Líkař. ŽK: Ventúra, Beneš, Fortelný - Ryneš, Čihák, Leibl, Pudhorocký. Diváci: 2202.

Sigma: Trefil - Vraštil, Beneš, Pokorný (66. Vodháněl) - Navrátil (66. Matoušek), Ventúra, Breite (62. Zorvan), Zmrzlý (66. Sláma) - Fortelný (90+4. Poulolo) - Chytil, Růsek. Trenér: Václav Jílek.

H. Králové: Reichl - Číhák, Ševčí, Leibl (45. Čech) - Gabriel, Kodeš, Rada (75. Pudhorocký), Novotný (46. Harazim) - Ryneš, Smrž - Koubek (90+3. Dvořák). Trenér: Miroslav Koubek.