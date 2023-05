Fotbalisty Sigmy Olomouc čeká další souboj s týmem, který hraje o přežití ve FORTUNA:LIZE. V rámci 28. kola přijedou na Andrův stadion v sobotu Teplice.

Sigma Olomouc remizovala s Teplicemi 0:0. Radim Breite | Foto: Deník/Jan Pořízek

V roli favorita vstoupí na svůj trávník v sobotu od 16 hodin hráči Sigmy Olomouc. V cestě šestého týmu tabulky budou stát čtrnácté Teplice. Zatímco Hanáci budou hájit tříbodový náskok na skupinu o titul a snažit se stáhnout pětibodovou ztrátu na čtvrté místo, Teplice jsou pouze pět bodů od posledních Pardubic a ještě mají teoretickou šanci na prostřední skupinu, na kterou ztrácí tři kola před koncem pět bodů.

„Čekají nás tři zápasy do konce základní části a dvakrát hrajeme doma. Chceme uspět. Víme, že jsme cíli v podobě šestky blízko a chceme udělat další krůček a přiblížit se ještě víc. Doma chceme navázat na výsledek ze Zlína a vyhrát. Nedíváme se na to, jestli hrajeme se soupeřem shora nebo ze spodku tabulky,“ řekl jasně trenér Václav Jílek.

Olomoučtí mají proti sklářům co napravovat. Na podzim totiž na Stínadlech prohráli 1:2, když neudrželi vedení po trefě Růska. Teplicím zařídili tři body bývalý hráč Sigmy či Prostějova Filip Žák a Gning. Od té doby se ale v Teplicích změnil trenér. Místo Jiřího Jarošíka vede tým Zdenko Frťala.

Velký Újezd má nového snajpra. Chystám si pálenky za hattricky, hlásí Bartošek

„Díváme se u Teplic hlavně na poslední zápasy než na dlouhodobé výsledky. Po výměně trenéra došlo ke změně způsobu hry na řekněme bezpečnější variantu. Defenziva funguje Teplicím líp. Došlo i k nějaké personální obměně. Teplice jsou nebezpečným soupeřem, pokud k zápasu nepřistoupíte se vší vážností,“ je si vědom Václav Jílek.

Celkově Sigma čeká na výhru proti Teplicím už šest zápasů - hned pět z nich skončilo remízou, což byl oblíbený výsledek Hanáků také na jaře a v sezoně jich má už deset, což je společně se Zlínem nejvíce v soutěži.

Naposledy Olomouc slavila tři body proti Teplicím 15. února 2020, kdy zvítězila venku 3:1. Z nynějšího kádru byli na hřišti pouze Mojmír Chytil a Lukáš Greššák. Naskočil také teď již asistent trenéra a vedoucí týmu Milan Kerbr.

Teplice po dvou výhrách nad Českými Budějovicemi (3:0) a Hradcem Králové (1:0) naposledy prohrály 1:3 se Slováckem a budou se na Andrově stadionu muset obejít bez Tomáše Vondráška, který v utkání viděl červenou kartu.

Trenér Kohout končí na lavičce Rapotína. Poslední celek již má náhradu

Naopak Sigma zvládla duel ve Zlíně díky brance Juraje Chvátala a bude hájit domácí neporazitelnost, která trvá již devět zápasů. K tomu by mohli využít prostupnější obranu Severočechů, kteří inkasovali už 60 branek a jsou v tomto ohledu nejhorší v celé lize.

„Po zápase ve Zlíně nebyl prostor zmínit poděkování našim fanouškům. Kotel nám malinko narostl, byl slyšet a upřímně málokdy se stává, že by ve venkovním zápase byli naši fans slyšet víc než ti domácí. Pro nás i mužstvo to bylo velmi příjemné. Byl bych rád, kdyby počet fanoušků byl vyšší i na domácím zápase, aby bylo prostředí bouřlivější a emocionálnější. Jsme rádi za každého fanouška, který přijde navíc. Podpora je pro nás důležitá a ceníme si jí. Víme, že je to na nás, abychom předvedli dobrý výkon a abychom diváky navnadili i na ten poslední domácí zápas s Baníkem, který bude jistě třaskavý,“ doufá kouč ve vyšší návštěvu.

Oba týmy pak čeká anglický týden - Sigma ve středu zajíždí do Jablonce a příští neděli přivítá Baník Ostrava. V těchto duelech se rozhodne do jaké části nadstavby se nakonec dostane.