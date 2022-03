První vážnější příležitost přišla ve 12. minutě. Jenže po centru z levé strany byl Daněk překvapen, že k němu míč propadl a následně přiletěl centr z druhé strany a také Chytil míč minul.

Ve 26. minutě se střed hřiště otevřel před Chytilem, který si míč navedl, ale jeho přízemní střela zpoza vápna letěla mimo.

Ve 32. minutě se Sigma gólu dočkala a dá se říct, že ze standardky, které jí do té doby vůbec nefungovaly. Zmrzlého centr z rohu vápnem proletěl, ale míč doběhl Pablo a poslal jej zpět na hlavu Chytila. Jenže pomezní rozhodčí ihned zvedl praporek a gól pro ofsajd neplatil.

Paradoxně hned nato zaznamenali první střelu zápasu na bránu hráči Bohemians, kteří byli celý poločas opticky horším mužstvem. Ve 38. minutě se tohoto zápisu dočkali také domácí, po individuální akci střílel celkem nebezpečně Chytil.

Ve 44. minutě zahrál rukou ve vlastním pokutovém území Köstl a Olomouc měla jedinečnou šanci jít do vedení. Jenže.. Jak už jsou fanoušci Hanáků zvyklí, Sigma penalty letos na jaře zahazuje. Zodpovědnost na sebe vzal Ondřej Zmrzlý, jenže Valeš byl v souboji úspěšnější.

„Stane se, že neproměníte penaltu. U nás je to ale s podivem, že je to čtvrtá nebo pátá v řadě. Tentokrát to ale nebylo o nevyužitém pokutovém kopu. Do utkání jsme vstoupili aktivně, měli jsme sice méně šancí než v předešlém duelu, ale zato dvě stoprocentní,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

I ve druhé půli to byla Sigma, kdo šel za třemi body. Chvátal se štěstím dostal míč na Pabla, který prostrčil do šestnáctky Růskovi, ten už mohl pálit, ale ještě hledal v malém vápně Chytila, který na jeho centr nedosáhl

V šedesáté minutě se vydal na výlet stoper Jemelka, poslal centr do vápna, ale Růsek hlavičkoval jen do břevna, následně vznikla před Valešem skrumáž, ale Klokani všechny pokusy Hanáků zblokovali.

Hned z protiútoku zahrozili také hosté, pro něž to byla do té doby největší šance, ale první pokus olomoučtí obránci zblokovali, druhý šel vedle.

Hanáci se snažili standardky i rozehrávat, jeden takový signál předvedl Zahradníček s Daňkem, který ale pálil vysoko nad.

A smůla se Sigmy držela i nadále. Po rohu Chvátal hlavičkoval Beneš, ale jeho pokus udělal pouze důlek v tyčce.

„Snažili jsme se utkání překlopit na svoji stranu i těmi střídáními, bohužel to nepřineslo efekt,“ litoval Jílek.

V posledních dvaceti minutách se domácí do žádné velké šance nedostali. Přišel pouze náznak dvě minuty před koncem, ale Zahradníček Vaněčka ve vápně nenašel.

Nakonec to byli Klokani, kteří mohli po standardce v závěru vyhrát. V devadesáté minutě museli olomoučtí zblokovat tři střely z nebezpečné pozice v jejich vápně, aby získali alespoň bod. Navíc ještě v nastavení střílel ze přímého kopu Bederka těsně vedle šibenice.

Je to cenný bod, Sigma byla nebezpečná, měla jen jednu střelu na bránu, ale také spoustu nepříjemných závarů,“ uznal trenér Klokanů Luděk Klusáček.

„Musíme být schopni takového soupeře porazit, vytvořit si ještě více šancí a v koncovce se chovat jinak. Výkon nebyl špatný, sráží nás efektivita,“ uzavřel domácí kouč.

Sigma tak nedala branku ve čtvrtém z pěti jarních ligových duelů a z posledních osmi zápasů vyhrála pouze jednou a získala šest bodů. V tabulce sice Olomouc poskočila na sedmé místo, ale Mladou Boleslav i Hradec Králové, kteří mají stejně bodů, jejich duely teprve čekají.

SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 0:0

Rozhodčí: Berka - Kubr, Machač. ŽK: Zahradníček - Köstl. Diváci: 2678

Sigma: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Daněk (81. Vaněček), Pablo, Breite, Navrátil (60. Matoušek) - Růsek (60. Zahradníček) - Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Bederka - Dostál (90+1. Krch), Petrák, Mareček (83. Koubek), Beran (60. Vaníček), Hašek - Puškáč (83. Ugwu), Květ (90+,. Bartek). Trenér: Luděk Klusáček.

