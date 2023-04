Ještě čtyři kola čekají v základní části FORTUNA:LIGY fotbalisty Sigmy Olomouc. V některých se budou muset obejít bez Antonína Růska, přesto je cíl jasný. Udržet se v šestce a pokusit se atakovat čtvrtou příčku. V utkání s Bohemians, kteří ji nyní okupují se mohli svému soupeři přiblížit. Po remíze 2:2 ale zůstal rozestup pětibodový. „Vítězství bylo určitým klíčem,“ je si vědom trenér Hanáků Václav Jílek.

Proti Bohemians jste inkasovali po situacích, ve kterých byl namočen Jakub Pokorný, u prvního gólu nebude mít čisté svědomí ani brankář Macík.

Mohl bych hráče za individuální chyby posekat. Ale fotbal takové situace přináší. Je to pro nás problém, protože nás chyby stály tři body. Pevně věřím, že se poučíme. Musíme se odrazit od toho pozitivního. Dostali jsme dvě laciné branky, to potřebujeme odstranit a chovat se důsledněji jako celek. Nechci porážku házet na Pokorného a Macíka. Stejně tak bych mohl říkat, že jsme nedali tři, čtyři vyložené šance, to je stejné.

Občas vám dělala problém rychlost útočníků Bohemians, viděl jste to stejně?

Když vidíte Matouška s Drchalem, když se rozběhnou, tak je to možná nejrychlejší útočná dvojice nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. Pořád si ale myslím, že jsme na ně byli dobře nachystaní a situace byly přikryté, nabrané stoperem. Nedůraz a podklouznutí znamenaly výhodu pro soupeře a Honza Matoušek to vyřešil výborně, zachoval klid a ukázal zabijácký instinkt.

Soupeř vstupoval do utkání po těžkém středečním souboji se Slavií, které se prodlužovalo. Byla to výhoda?

Mohlo to hrát roli v začátku. Hráči soupeře naběhali pořádnou porci kilometrů, ale pořád měli čtyři dny, za které si s tím to tělo musí poradit. Neměl jsem pocit, že by Bohemce docházely síly.

Chválu sklízí 42letý Josef Jindřišek, který zvládl minulý týden celé zápasy se Slováckem, Slavií (včetně prodloužení) i vámi. Co na něj říkáte?

Je to naprosto obdivuhodné, viděl jsem zápas na Slavii a čekal bych, že on bude prvním střídajícím, ale jak zvládl prodloužení… Proti nám hrál opět dobře v prostoru. Je dobře nastavený a trénovaný. Největší jeho devíza je zdraví, říkáme takovým hráčům, že mají talent na zdraví. Když je srovnaný v hlavě, tak je schopný tyhle koňské dávky zvládat i v tomto fotbalově pokročilém věku.

Vy jste nechtěl střídat dříve a dostat do středu pole například Filipa Zorvana?

První poločas jsme nebyli spokojeni s doplněním do boxu. Balanc mezi zabezpečenou obranou a odvahou doplnění do útoku jsme neměli dobře zvládnutý. Chyběli nám tam hráči a při tlaku bylo dost centrů, které proletěly vápnem. Ve druhém poločase jsme chtěli být odvážnější, myslím, že se to i potvrdilo. Potom se nám nezdál po fyzické stránce Honza Vodháněl, Grešša toho měl také plné zuby, protože musel zachytávat spoustu náběhů, chtěli jsme hrát vysoko a on se dostával do velké fyzické zátěže. Proto střídali. Jinak jsme ale byli přesvědčeni, že si střídání pošetříme a hráčům na hřišti jsme věřili, protože byli dobře v zápase.

Po dlouhé době se vrátil do základní sestavy Juraj Chvátal, jak jej hodnotíte?

Návrat má několik rovin. Hráč naskočí do tréninku, potom za béčko do druhé ligy a pak je to finále za áčko. V každé té části je potřeba na toho hráče nahlížet. Plus Juraj šel ještě do zápasu s Bohemkou, které bývají fyzicky náročné. Po dlouhodobém výpadku to zvládl. Měl tam ale dost neadresných míčů a ten výpadek by na tuhle technickou stránku měl mít menší vliv.

Dva góly dal Mojmír Chytil, ale nestraší vás, že jste na jeho brankách až moc závislí?

V tuhle chvíli tak neuvažuji. Kromě první trojky to tak pravděpodobně mají všechny týmy, že jsou nějací dva hráči odskočení gólově. Ale musím souhlasit hlavně v momentě, kdy chybí také Tonda Růsek. Je to k zamyšlení, ale nemělo by mě to strašit.

Jak je na tom zdravotně Antonín Růsek?

Je tam určité zlepšení. Je zraněný v oblasti zad. Má problém s plotýnkou. Není to otázka jednoho, dvou týdnů, ale zase by to nemusela být otázka dvou, tří měsíců. Uvidíme, jak teď bude reagovat a během čtrnácti dnů by se mohl zapojit do tréninku. Budeme to hodnotit z týdne na týden.

Jste na dostřel čtvrtému místu, poperou se o něj už jen ty tři týmy - Bohemians, Slovácko, Sigma?

Nevím, jestli tři. Může tam přiskočit ještě nějaké mužstvo ze spodu. Pro nás bylo vítězství proti Bohemce určitým klíčem k rovnocenné pozici k útoku na čtvrté místo. Za kabinu musím říct, že kluci chtějí být co nejvýš. Ta ambice tam je a bylo by alibistické a zbabělé říct, že nám stačí tohle. Prvotním cílem je šestka, ale máme na dostřel čtvrté místo a ověřili jsme si, že to v našich silách je. Uděláme maximum abychom nasbírali co nejvíce bodů a uvidíme na co to bude stačit.