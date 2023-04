Fotbalisté Sigmy Olomouc udrželi domácí sérii bez porážky. Se čtvrtými Bohemians remizovali 2:2, když se na obou stranách dvakrát prosadili ti stejní střelci. Za Sigmu pálil Mojmír Chytil, za klokany Jan Matoušek.

SK Sigma Olomouc - Bohemians | Foto: SK Sigma Olomouc

Opět bez Antonína Růska, Víta Beneše či Lukáše Vraštila nastoupili Hanáci k důležitému souboji proti Bohemians. Proti čtvrtému celku FORTUNA:LIGY začali lépe. První šanci vytvořil navrátilec do základní sestavy Juraj Chvátal, který na jaře vyběhl vůbec poprvé od první minuty utkání nejvyšší soutěže, pro Martina Pospíšila, kterého ale Jedlička vychytal.

Byli to naopak hosté, kdo šel do vedení. Ve 25. minutě našel Hála pasem Matouška, který se na brankové čáře obtočil kolem Pokorného a následně z velkého úhlu prostřelil Macíka na přední tyč.

„Měli jsme na Bohemku herní plán, který se dařil, ale nepovedlo se nám dát první gól. Mužstvu musím dát kredit, protože ani po vedoucí brance soupeře jsem neviděl žádnou rezignaci. Naopak s velkým elánem jsme chtěli vyrovnávací gól, což se podařilo,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Olomoučtí totiž dokázali ještě do poločasu zareagovat. Opět to byl Chvátal, kdo svým centrem našel Ventúru, kterého sice opět skvěle vychytal Jedlička, ale míč vyrazil pouze k Mojmíru Chytilovi a ten ve 37. minutě vyrovnal. Poločasové vedení následně odmítl Hála.

Skvělý vstup mohli mít domácí hráči do druhé pětačtyřicetiminutovky. Macíkův odkop prodloužil Ventúra a Navrátil se řítil z levé strany sám na Jedličku, jenže jeho bránu minul.

Přesto mohla mít většina ze čtyř tisíc diváků na Andrově stadionu radost. O chvíli později totiž přihrál Navrátil Chytilovi, který se prosadil proti dvěma stoperům a následně pravděpodobně „bodlem“ poslal Sigmu v 51. minutě do vedení.

Jenže… To Hanákům nevydrželo příliš dlouho. Přesně tři minuty nato se totiž rovněž z druhého gólu v utkání radoval Jan Matoušek, který se trefil krásným obstřelem.

„Bohemka dala dva góly ze situací, které by gólem skončit neměly. Byly to brejkové situace, které jsme měli dobře přikryté. V obou případech jsme to ale nevyřešili dobře. Tohle bohužel nenaplánujete," litoval Jílek.

A pro Sigmu mohlo být ještě hůře. Druhý obrat v utkání měl na noze Drchal, který byl u míče dříve než vyběhnuvší Macík, jenže brankář Olomouce se stihl vrátit a pokus soupeře chytil.

Naopak čtvrt hodiny před koncem mohl dokonat hattrick Chytil. Po přihrávce Zifčáka se obtočil kolem svého strážce, ale následně přestřelil. Poslední šanci utkání měl tři minuty před závěrečným hvizdem Pavel Zifčák, jenže jeho pokus k tyči vyškrábl Jedlička.

Sigma tak na svém hřišti po remíze 2:2 po deváté v řadě neprohrála. Odstup na čtvrté Bohemians zůstal pětibodový a náskok na sedmé místo, které nyní drží Hradec Králové, je čtyři utkání před koncem tříbodový.

„Kluky za výkon pochválím, i když jsme ztratili dva body. Měli jsme dobrý vstup do druhé půle a ani po druhém jednoduchém gólu soupeře jsme se nechtěli spokojit s remízou. Bylo to atraktivní utkání, dynamické. Diváci viděli čtyři góly a myslím, že na naší straně jich mohlo padnout ještě víc. I když diváků čekáme víc, tak i kulisa byla dobrá a úrovni zápasu napomohla,“ uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - Bohemians 1905 2:2 (1:1)

Branky: 37. a 51. Chytil - 25. a 54. Matoušek.

Rozhodčí: Starý – Paták, Slavíček. ŽK: Pokorný - Beran. Diváci: 4007.

Sigma: Macík – Chvátal, Pokorný, Sláma (82. Zmrzlý) – Breite, Vodháněl (61. Zifčák), Pospíšil, Greššák (71. Poulolo) – Navrátil (82. Zorvan), Ventúra – Chytil (82. Vaněček). Trenér: Václav Jílek.

Bohemians: Jedlička – Křapka, Hůlka, A. Kadlec (58. Vondra) – Köstl (46. Jánoš), Beran, Jindřišek, Kovařík – Hála (58. M. Dostál), Jan Matoušek – Drchal (77. Necid). Trenér: Jaroslav Veselý.