Fotbalisté Sigmy Olomouc nezvládli ani čtvrtý jarní duel ve FORTUNA:LIZE. Na půdě posledních Českýc Budějovic prohrávali 0:2 po gólech z centrů bývalého sigmáka Martina Sladkého. V početní převaze pak dokázal už jen snížit Filip Novák. Sigma se prosadila po 436 minutách.

Českobudějovické Dynamo se v sobotu postavilo týmu SK Sigma Olomouc. | Foto: Petr Tibitanzl

Bez vykartovaného Víta Beneše, který byl ve středeční dohrávce na půdě Teplic vyloučen a zraněných Macíka, Navrátila, Fialy, Mosese či Chvátala nastoupili fotbalisté Sigmy Olomouc k utkání v Českých Budějovicích.

V základní sestavě se překvapivě objevil Jiří Spáčil a také mladík Filip Uriča. Naopak jen na lavičce zůstal nejlepší střelec týmu Lukáš Juliš.

Začátek zápasu vyšel lépe domácímu Dynamu, které si během deseti minut vytvořilo čtyři rohové kopy a z toho posledního hlavičkoval z malého vápna nad Nikl. Budějovice poté špatně vyřešili situaci tři na jednoho. Na druhé straně poprvé zahrozil po čtvrt hodině hry Vraštil, ale jeho pokus Šípoš kryl.

Béčko Sigmy poprvé v přípravě padlo. V generálce nestačilo na Zbrojovku

Sigma postupně hru srovnala, ale ve 27. minutě to byl domácí Ondrášek, kdo z úhlu protáhl Stoppena. Šest minut před přestávkou pak našel Čermák Šiguta, který však z malého vápna přestřelil. Na druhé straně rozehráli Hanáci zajímavě standardku, ale signál jim nevyšel, Vodháněl na míč před Šípošem těsně nedosáhl.

Sigmě nevyšel ani úvod druhé půle. V 52. minutě poslal dobrý centr na zadní tyč Sladký, tam přeskočil Čermák Pokorného, ale hlavou trefil jen tyč, míč se však odrazil na druhou stranu a Králik, jehož pohyb nezachytil Sláma, jej dorazil do sítě.

A v 63. minutě bylo Olomouckým ještě hůře. Opět přišel ostrý centr z pravé strany od bývalého sigmáka Sladkého, na přední tyči tentokrát neuhlídal Vraštil Ondráška a Dynamo vedlo 2:0.

Na to trenér Václav Jílek reagoval hned trojím střídáním. Jeden z nových hráčů Pospíšil po pár minutách našel pasem Vodháněla, který hlavou překonal Šípoše a už to vypadalo, že se Sigma dočkala prvního jarního gólu. Jenže to odvolalo video kvůli ofsajdu střelce.

Naděje pro Sigmu přišla v 78. minutě, kdy Králik tvrdě fauloval před vápnem Vodháněla a viděl žlutou kartu. Jelikož byla již druhá, tak musel předčasně ze hřiště a Dynamo dohrávalo v oslabení. Díky tomu se dostal na hřiště poprvé v dresu Budějovic Florent Poulolo, který v Sigmě působil.

Prostějov zvládl generálku. V bráně začal Mucha, Ševčík s otazníkem

I v oslabení ale domácí zahrozili, Suchanova střela opět po centru Sladkého byla zablokovaná. Pět minut před koncem se Sigma dočkala gólu po 436 minutách. Opět u toho byl Martin Pospíšil. Sigma rozehrála svůj jedenáctý rohový kop na krátko a Pospíšil šajtlí našel Nováka, který se trefil poprvé v olomouckém dresu.

Na víc už se ale Sigma nezmohla. Za celý zápas si kromě gólu nevytvořila žádnou velkou šanci a její výkon byl opět špatný. Olomouc navíc pošesté v řadě v lize nevyhrála, za tuhle dobu získala jen dva body a z posledních jedenácti zápasů brala vítězství jen jednou v Karviné. Po sérii špatných výsledků a výkonů klesla na osmé místo. Budějovice díky vítězství opustily poslední příčku.

SK Dynamo České Budějovice - SK Sigma Olomouc 2:1 (0:0)

Branky: 52. Králik, 63. Ondrášek - 85. Novák.

Rozhodčí: Kotala - Nádvorník, Dresler. ŽK: Ondrášek, Králik, Hellebrand, Sladký - Breite, Singhateh, Vodháněl, Vraštil. ČK: 78. Králik (ČB). Diváci: 2398.

Č. Budějovice: Šípoš – Sladký, Nikl, Králik, Trummer – Suchan, Čermák, P. Hellebrand (87. Hák) – Šigut (87. Brandner), Ondrášek (71. Tranziska), Alli (79. Poulolo). Trenér: Jiří Lerch.

Olomouc: Stoppen - Pokorný (67. Zorvan), Vraštil, Novák - Uriča (81. Fortelný), Breite, Spáčil (59. Juliš), Ventúra (67. Pospíšil), Sláma - Vodháněl, Singhateh (67. Šíp). Trenér: Václav Jílek.