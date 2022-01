Domů mě to táhlo hodně. Ale mohlo by mě to táhnout, jak chtělo, ale kdyby nepřišla nabídka, tak bych tady nebyl. Možnost vrátit se jsem měl už před dvěma roky, ale tehdy jsem si vybral Slovácko a nelituji toho, protože jsme tam udělali historickou sezonu, dostali se do pohárů a ty jsem si i zahrál. Tentokrát jsem šanci využil a jsem rád, že jsem v Olomouci.

Bylo těžké opustit Slovácko?

Bylo, trenér Svědík o mě také stál. Kdybych byl zdravý, věřím, že bych si místo získal, ale lákalo mě, jít domů.

Nemrzí vás, že Slovácko má blíže do Evropy než Sigma?

Tak to neberu, hraji fotbal, aby mě bavil. Chtěl jsem změnu, pět let už bylo hodně. To stejné jsem si říkal, když jsem byl šest let tady, že to bylo přes závit. Možná dostanu nový impuls a budu mít větší chuť do práce.

Hrálo roli časté cestování z Olomouce do Uherského Hradiště?

Pro člověka je náročné, když denně dojíždí dvě a půl hodiny. Ale vybral jsem si to, mohl jsem žít v Hradišti, ale to se mi nechtělo, protože jsem doma v Olomouci.

Měl jste i jiné nabídky?

Žádná jiná nebyla.

Jak vás přijali kluci v kabině?

Normálně, osobně jsem znal asi čtyři hráče, s nimiž jsem tady působil, celkově si na sebe budeme chvíli zvykat.

Své předešlé místo v kabině asi nemáte.

Sedím o jedno vedle, ale na tom nesejde, hlavní je, že nějaké mám. (úsměv)

Když jste odcházel, loučil jste se sestupem, vrací se jiný Jan Navrátil?

Ukáže se až na hřišti, jestli jsem se posunul dál. Lidsky jsem určitě dozrál, narodil se mi syn, což mě změnilo, jsem zodpovědnější, ale možná beru fotbal až moc vážně. Když si vzpomenu na roky tady Sigmě, tak jsem byl uvolněný a bylo to lepší.

Co očekáváte od jarní části sezony?

Viděl jsem pár zápasů a Sigma hrála dobrý fotbal, ale ztrácela zápasy ke konci. Doufám, že se to změní a budeme hrát dobře, získávat body a bude nás to bavit.

Mluvil s vámi trenér o vaší roli?

Trošku jsme spolu volali, ale ještě je na to brzy. Hlavně si tady můžeme říkat, co chceme, ale jak to bude, uvidíme až na hřišti.

Jak budete vzpomínat na angažmá ve Slovácku?

Roky to byly krásné, úžasná parta. Ještě jsem nezažil, že bychom takhle táhli za jeden provaz. Když jsme hráli o sestup s Jihlavou, prohrávali 1:0, tak bylo v kabině strašně moc emocí, dali jsme gól na 1:1, radovali se a každý hráč běžel úplně jinam. Ještě teď mám husí kůži, když si na to vzpomenu.

Co vám dal trenér Martin Svědík?

Hodně, zlepšil jsem se dost v defenzivě, protože na to dbá, chce hrát kompaktně a vesměs mu po nějaké době ani nevadilo, že nemám taková čísla v podobě gólů a asistencí. Byl rád, že umím zabrat pro tým i směrem dozadu. Celkově má propracovanou organizaci hry na velké úrovni. Je pes, ale v dobrém. Jde za vámi i na lajně a řve. Navíc má rád srandu a umí si ji udělat i ze sebe, což mi vyhovovalo. Rozešli jsme se v dobrém.

Chtěl jste si vyzkoušet angažmá v zahraničí, mrzí vás, že to nevyšlo?

Mrzí to a asi určitě už to nepoznám. Ale také česká liga je hodně náročná. Myslím, že to poznají i cizinci, kteří sem přijdou a myslí si, že není tak těžká. Člověk to poznává celou kariéru. Měl jsem v hlavě, že bych si chtěl něco zkusit, ale nebude vadit, že to nevyšlo, když se mi v Sigmě i celému klubu bude dařit. Pro mě je důležité, abychom vyhrávali a já byl spokojený.

Mohlo to být vaší menší produktivitou?

Čísla byla jen tady v Olomouci. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem se možná podřídil více týmu. Jsem typ hráče, který udělá pro mančaft maximum. Určitě to není jen tím, ale hrálo to roli.

V Olomouci budete patřit mezi nejzkušenější, měl byste být lídr?

Asi by to bylo na místě, uvidíme, jak to bude, nechci předbíhat řečmi, uvidíme, jak se vyvine příprava, jak bude držet zdraví, ale snad budu lídr. Chci to ukázat na hřišti.

Také diváci na vás budou mít určitá očekávání.

Je to možné, ale nechci si to připouštět. Chci hrát fotbal, protože mě baví. Možná i proto jsem zvolil změnu. Chci být na hřišti, ne na střídačce.

Věříte, že dostanete Sigmu do evropských pohárů?

Když jsem šel do Slovácka měl trenér Kordula, že by chtěli do pohárů. Všichni si mysleli, že to je bláznovství a nakonec se to povedlo, kdyby to bylo i tady, tak by to bylo nádherné. Možná i ukončení kariéry.