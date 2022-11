V Liberci nevyšel Sigmě úvod, rychle prohrávala 0:2. „Musíme si přes zimu rozebrat, proč tomu tak je, protože to nebylo poprvé a stává se nám to hlavně ve venkovních zápasech,“ všiml si asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

I přes snížení Beneše však vypadnutí Olomoučtí neodvrátili. Vše rozhodla hodně sporná penalta. „Viděl jsem stejnou na Chytila v prvním poločase a stejně s tím nic neuděláme. Můžu tady říkat cokoliv. Rozhodčí se takhle rozhodl a od toho tam je. Už nejsme zvyklí, že na zápase není VAR. My jsme s faulem nesouhlasili, Liberec ano, tak to bývá,“ přiblížil situaci.

Nejkratší cesta do pohárové Evropy se tak Sigmě uzavřela už v osmifinále. „Byl to souboj dvou týmů a Liberec byl lepší,“ hodnotil Saňák.

„Určitě to není kaňka na sezoně. Když jsem slyšel některé hlasy fanoušků, že jsme se na utkání vykašlali, tak to se mi nelíbí. Někteří hráči sice nepředvedli výkony, na jaké mají, ale nechci to házet do jednoho pytle a odmítám to nazývat kaňkou, nebo abychom se po hráčích vozili,“ řekl rázně kouč.

„Máme svoji analýzu a dál bych to nekomentoval,“ dodal.

Olomouci navíc chybělo několik zraněných hráčů. „Máme respekt k Liberci a neříkám to jako výmluvu, ale prostě jsme vykrváceli. Chyběli nám někteří hráči a konkurence není,“ pokračoval Saňák.

A nejen konkurenci, ale spíše personální změny bude možná muset řešit na hrotu útoku. Mluví se totiž o přestupu Mojmíra Chytila. „Nebyl to jeho poslední zápas v Sigmě,“ odmítl nejprve Saňák.

„Nemám žádné informace. Bude začínat přestupové období a víme, že má formu, ale budeme jej chtít udržet. Není však na nás trenérech, abychom řešili poptávku a nabídku. Víme, že se o tom bude celou dobu spekulovat, my samozřejmě budeme rádi, když se to vyřeší co nejdříve,“ rozvinul svoji odpověď.

Kromě otázky na čerstvého reprezentanta došlo také na dotaz ohledně posílení kádru.

„Řešíme to. Dlouhodobě nám chybí konkurence na krajním obránci vpravo a budeme shánět křídelní hráče,“ prozradil Saňák. A mezi posily řadí také například Denise Ventúru a Lukáše Greššáka, kteří větší část z podzimu promarodili.

