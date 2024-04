/NAJDĚTE SE/Poprvé v historii samostatné české ligy byl Andrův stadion při utkání Sigmy Olomouc vyprodaný. Na utkání se Spartou dorazilo 12 359 diváků. Hostující sparťani ovládli severní tribunu a celé utkání se starali o fantastickou atmosféru.

Choreo fanoušků Sparty | Video: Michal Muzikant

Zpoždění vlaku sparťanské fanoušky neodradilo. Už od prvních minut bylo jasné, že v ochozech budou vládnout oni. Zaplnili celou severní tribunu i sektor pro hosty. Celkově jich v Olomouci bylo minimálně 4 521.

Celé utkání zpívali chorály a od 12. minuty si nasadili speciální trička a vytvořili na severu trikolóru v barvách Sparty - modré, žluté a červené.

Zdroj: Michal Muzikant

„Bylo to neuvěřitelné, měl jsem husinu a fanouškům děkujeme za tenhle zážitek. Je neuvěřitelné, co si pro nás připravili a co díky nim můžeme zažívat. Věřím, že si to i oni užívali,“ řekl k fanouškům kapitán Sparty Ladislav Krejčí.

„Nevzpomínám si, že bych v někdy v kariéře zažil takovou atmosféru. Velký respekt před našimi fanoušky, kteří jsou delší dobu skvělí. Podporují nás, umí vytvořit tlak. Ukazuje to, že jsme jeden celek. Je to skvělé a slovy to nedokážu ani vyjádřit,“ dodal sparťanský kouč Brian Priske.

Také kotel Sigmy se přesunul z klasického místa na jižní tribunu, ale jejich pokřiky přes sparťany byly slyšet jen zřídka.

„Krásné, úžasné prostředí. Atmosféra hezká. Vnímal jsem i naše fanoušky. Pro některé hráče část maturity, hlavně ty mladé, kteří takový zápas hráli poprvé,“ hodnotil trenér Sigmy Jiří Saňák.

„Pro takové zápasy fotbal hrajeme. Prostředí bylo neskutečné. Kéž by to takhle bylo každý zápas,“ přidal se jediný střelec Sigmy Jáchym Šíp.

Zdroj: Michal Muzikant

Sparta ukázala jiný svět. Velké množství diváků i na hlavní tribuně zůstávalo dlouho po utkání, aby sledovali a natočili si děkovačku sparťanských fanoušků s hráči.

Olomoucký klub vytvořil tímto zápasem rekord v návštěvě v samostatné české nejvyšší soutěži. Doteď byla podle portálu CS fotbal nejvyšší návštěva na ligové utkání Sigmy 12 160 diváků z roku 2000, kdy byla soupeřem rovněž Sparta.